Ο Κωστής Σαββιδάκης καλεσμένος σε εκπομπή το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, μίλησε για την απόφαση που πήρε να κάνει ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σήμερα δηλώνει υγιής και αισιόδοξος για το μέλλον, αν και δεν ξεχνά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε.

Όπως ανέφερε, αποφάσισε να εξεταστεί ύστερα από προτροπή ιερέα σε εκκλησία που επισκεπτόταν. Εκεί, όπως περιέγραψε, έζησε ένα περιστατικό που ο ίδιος θεώρησε σημαδιακό: «Πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους και κάποια στιγμή ο παπάς μού είπε να πάω να με σταυρώσει. Όταν πήγα, ο σταυρός κόλλησε στην πλάτη μου και τότε μου συνέστησε να κάνω εξετάσεις σε εκείνο το σημείο. Έκανα τις εξετάσεις — να είναι καλά η γιατρός μου — και μέσα σε τρεις μέρες μπήκα στο χειρουργείο».

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για το παρελθόν του με το κάπνισμα, αποκαλύπτοντας ότι κάπνιζε έως και τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα, κάτι που στη συνέχεια περιόρισε σημαντικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βαθιά πίστη του, τονίζοντας ότι αισθάνεται πως υπάρχει μια ανώτερη προστασία που καθοδηγεί τη ζωή του και ότι πολλά πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αποκαλύψει ότι είχε νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στην εντατική εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας. Όπως είχε περιγράψει, η χορήγηση 100% οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του προκάλεσε επιπλοκές, φτάνοντας στο σημείο — όπως είπε χαρακτηριστικά — να «καούν» οι πνεύμονές του.

Ο Κωστής Σαββιδάκης είναι Έλληνας ηθοποιός με καταγωγή από τη Ρόδο και έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του παπά-Γρηγόρη στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες», που προβλήθηκε από το 2019 έως το 2022.