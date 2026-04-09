Ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Βρετανού επιχειρηματία Νικ Κάντι προχώρησε στην πώληση της πολυτελούς κατοικίας του στο Τσέλσι του Λονδίνου έναντι ποσού που ξεπερνά τις 270 εκατ. λίρες (περίπου 350 εκατ. δολάρια), σε μια συμφωνία που θεωρείται ρεκόρ για την αγορά ακινήτων στη βρετανική πρωτεύουσα.

Η έπαυλη του Βρετανού επιχειρηματία εκτείνεται σε οικόπεδο 8 στρεμμάτων, το οποίο στο παρελθόν φιλοξενούσε την κατοικία του πρώτου Βρετανού πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Γουόλπολ. Ο περιβάλλων χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει επιβλητική εξοχική κατοικία, συνδυάζοντας ιστορικά στοιχεία με σύγχρονη πολυτέλεια. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας design του Κάντι παρουσιάζουν τη λίμνη και την πισίνα που κοσμούν τους κήπους του ακινήτου, ενισχύοντας την εικόνα ενός μοναδικού πολυτελούς περιβάλλοντος.

Παρότι το σπίτι δεν διατέθηκε ποτέ επίσημα προς πώληση, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που υποβλήθηκαν πολλαπλές προσφορές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συναλλαγή και ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες. Ο Κάντι αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία. Ο Μάρκους Ο’Μπράιαν της UK Sotheby’s International Realty, ο οποίος φέρεται να ηγήθηκε της διαδικασίας, προσεγγίστηκε για δηλώσεις, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

Η πώληση-ρεκόρ και η αγορά πολυτελών κατοικιών

Η τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 210 εκατ. λίρες (279 εκατ. δολάρια) που είχαν καταβληθεί το 2020 για έπαυλη με θέα στο Χάιντ Παρκ, ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια του Χούι Κα Γιαν, ιδρυτή του κινεζικού ομίλου Evergrande Group.

Η δεύτερη ακριβότερη αγοραπωλησία πολυτελούς κατοικίας παγκοσμίως σημειώθηκε επίσης στο Λονδίνο το 2024, όταν σπίτι 40 δωματίων στο Ρίτζεντς Παρκ, πρώην ιδιοκτησία μέλους της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, πουλήθηκε έναντι 139 εκατ. λιρών.

Το deal του Κάντι ξεπερνά ακόμη και τα 240 εκατ. δολάρια που είχε πληρώσει ο διαχειριστής hedge fund Κεν Γκρίφιν για ρετιρέ στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα της λονδρέζικης αγοράς ακινήτων υψηλής αξίας.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, οι σημαντικότερες αγορές κατοικιών στο Λονδίνο επικεντρώθηκαν στη δυτική πλευρά της πόλης, κοντά στο πρώην σπίτι του Κάντι. Ένα διαμέρισμα σε νέο συγκρότημα στο Τσέλσι πωλήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους για 25 εκατ. δολάρια, με έκπτωση άνω του 50% από την αρχική τιμή στις αρχές του 2025.

Οι αυξημένοι φόροι ακινήτων έχουν περιορίσει τη ζήτηση για τα πιο ακριβά σπίτια της πρωτεύουσας. Το προηγούμενο έτος ήταν μόλις το δεύτερο από το 2011 χωρίς πωλήσεις άνω των 50 εκατ. λιρών, σύμφωνα με στοιχεία της LonRes.

Το προφίλ του Nick Candy

Ο Νικ Κάντι και ο αδελφός του Κρίστιαν, των οποίων η μητέρα είναι Ελληνοκύπρια, έγιναν γνωστοί από την ανάπτυξη του πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών One Hyde Park, που εγκαινιάστηκε το 2011 και όπου τα διαμερίσματα πωλούνται για δεκάδες εκατομμύρια λίρες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κάντι έχει στραφεί σε έργα ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, μέσω της επιχείρησής του Candy London, η οποία ειδικεύεται στην εσωτερική διακόσμηση και τη διαχείριση έργων. Η ίδια εταιρεία σχεδίασε και την κατοικία που πουλήθηκε πρόσφατα, ενώ έχει αναλάβει και μικρότερα projects σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες.

Στην προσωπική του περιουσία περιλαμβάνονται το εμβληματικό διώροφο ρετιρέ στο One Hyde Park και το κτήμα The Reserve στο Holmby Hills του Λος Άντζελες. Ο Κάντι, ο οποίος έχει επίσης τη θέση του επίτιμου ταμία του πολιτικού κόμματος Reform UK, διέμενε στο ακίνητο του Τσέλσι με τη σύζυγό του Holly Valance, πριν το ζευγάρι ανακοινώσει το διαζύγιό του πέρυσι.