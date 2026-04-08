Οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν και πάλι τη Μεγάλη Πέμπτη, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, είχαν κλείσει από την αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Πώς θα έρθει στην Ελλάδα το Άγιο Φως

Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Το Άγιο Φως θα παραληφθεί από την Ελληνική αποστολή στον Ναό της Αναστάσεως και θα μεταφερθεί στην Ελλάδα υπό αυστηρότατη αστυνομική επιτήρηση.

Από την Αθήνα, με προγραμματισμένες πτήσεις της SKY express, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει και φέτος σε επτά προορισμούς, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας και διατηρώντας ζωντανό το αναστάσιμο μήνυμα σε όλη την Ελλάδα.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου 2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια, θα μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σαντορίνη.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

GQ294 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 – 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ–ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 – 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 – 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ–ΧΑΝΙΑ 21:10 – 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ–ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 – 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ–ΡΟΔΟΣ 20:35 – 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ–ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 – 21:15

Από το 2017, η SKY express συμμετέχει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.