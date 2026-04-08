Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Το Άγιο Φως θα παραληφθεί από την Ελληνική αποστολή στον Ναό της Αναστάσεως και θα μεταφερθεί στην Ελλάδα υπό αυστηρότατη αστυνομική επιτήρηση.

Από την Αθήνα, με προγραμματισμένες πτήσεις της SKY express, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει και φέτος σε επτά προορισμούς, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας και διατηρώντας ζωντανό το αναστάσιμο μήνυμα σε όλη την Ελλάδα.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου 2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια, θα μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σαντορίνη.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

GQ294 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 – 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ–ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 – 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 – 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ–ΧΑΝΙΑ 21:10 – 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ–ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 – 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ–ΡΟΔΟΣ 20:35 – 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ–ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 – 21:15

Από το 2017, η SKY express συμμετέχει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.

Παράλληλα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα, τα πληρώματα θα καλωσορίζουν τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες, στο πνεύμα των ημερών.

Η τελετή αφής στα Ιεροσόλυμα

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές του Ισραήλ και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ώστε η τελετή να πραγματοποιηθεί με τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Το Άγιο Φως θα παραλάβει ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες που έχουν συμφωνηθεί παραμένουν αμετάβλητες. Το Μεγάλο Σάββατο, στη χριστιανική συνοικία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η αφή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ περιορισμένος θα είναι και ο αριθμός των κληρικών που θα συμμετάσχουν, καθώς οι ισραηλινές αρχές επιτρέπουν έως σήμερα μόλις 15 εκπροσώπους ανά δόγμα.