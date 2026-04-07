Ενώ η Μέση Ανατολή «βράζει», οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στα Ιεροσόλυμα τελούνται υπό αυστηρά μέτρα. Οι πιστοί δεν επιτρέπεται να μπουν στο Ναό της Αναστάσεως, παρά μόνο οι κληρικοί, 15 στον αριθμό.

Την Κυριακή, η αστυνομία μετρούσε ακόμα και τον αριθμό του κλήρου που εισερχόταν μέσα στον Ναό της Αναστάσεως και εμπόδιζε τους πιστούς λόγω των περιορισμών που υπάρχουν.

Εξαιρετικά αυστηρά μέτρα υπάρχουν και έξω από τα τείχη, με την ΕΡΤ να καταγράφει εικόνες και από την Πύλη της Γιάφας, μία από τις οκτώ πύλες που έχει η Παλιά Πόλη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία να μην επιτρέπει στον κόσμο.

Οι περιορισμοί θα συνενιστούν και τις επόμενες μέρες, κυρίως το Μεγάλο Σάββατο κατά την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παλιά Πόλη θα εισέρχονται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.

Ήδη εξετάζονται τρία σενάρια για την άφιξή του στη χώρα. Το πρώτο προβλέπει απευθείας πτήση από το Ισραήλ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας. Εναλλακτικά, η μεταφορά ενδέχεται να γίνει μέσω Ιορδανίας ή μέσω της χερσονήσου του Σινά.