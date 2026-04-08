Μία 75χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα (8/4) στην περιοχή της Γλύφας, στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η μηχανή, στην οποία επέβαινε η ηλικιωμένη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας να σπεύδουν άμεσα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι εικόνες που έρχονται στο φως αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της μοιραίας σύγκρουσης.