Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026, θα αναρτώνται σταδιακά διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων, στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου: lms.digitalschool.gov.gr

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, που καλύπτουν τα 45 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα που προσφέρει το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, αφορούν:

Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια

Η αξιοποίηση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου:

καταργεί την ανάγκη αναζήτησης αντίστοιχου υλικού από πολλαπλές πηγές

παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

επιτρέπει την προετοιμασία των μαθητών οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των υποψηφίων, στην εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης καθώς και στη βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το υλικό επαναληπτικά, ενισχύοντας τη συστηματική μελέτη τους.

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 20/4/2026, συνεχίζονται τα ζωντανά μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τα οποία θα πραγματοποιούνται έως και μία ημέρα πριν την εξέταση κάθε μαθήματος

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και επικαιροποιημένη υποστήριξη των μαθητών μέχρι την τελική φάση των εξετάσεων.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια σύγχρονη ψηφιακή δημόσια υπηρεσία, που στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.