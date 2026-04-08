Η παράδοση θέλει την Μεγάλη Πέμπτη να βάφουμε τα πασχαλινά αυγά, αυτά που θα τσουγκρίσουμε με συγγενείς και φίλους το βράδυ της Ανάστασης αλλά και την επομένη.

Σίγουρα το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί, αν και τα τελευταία χρόνια οι νοικοκυρές επιλέγουν και άλλα χρώματα όπως το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και τα σχέδια.

Τι πρέπει να προσέξετε λοιπόν, για να βράσουν σωστά, να μην σπάσουν και να έχουν τέλειο χρώμα;

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για ένα σίγουρο αποτέλεσμα

Μην βάψετε πολύ φρέσκα αβγά. Τα πολύ φρέσκα αυγά δεν ξεφλουδίζονται καλά, γιατί το ασπράδι είναι κολλημένο πάνω στο τσόφλι και όταν βράσουν, ξεκολλάει μαζί με αυτό. Αγοράστε αβγά λίγων ημερών και μεσαίου μεγέθους.

Βράστε τα σε καυτό νερό αλλά σε σβηστή εστία. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα σπασίματος. Πριν τα βράσετε όμως αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 3-4 ώρες.

Στην κατσαρόλα που θα τα βράσετε στρώστε ένα πανάκι για να απορροφήσουν τους κραδασμούς και να μην σπάσουν.

Βάλτε μια μόνο στρώση αβγά πάνω από το πανάκι και προσέξτε να μην ακουμπά το ένα αβγό το άλλο. Σκεπάστε τα με νερό βρύσης κατά 2 εκατοστά.

Μην ξεχάσετε το ξίδι. Το ξίδι βοηθάει τα αυγά να βράσουν χωρίς να σπάσουν και να κάτσει καλύτερα η βαφή στην επιφάνεια του αυγού.

Προτιμήστε βαφές για ζεστό νερό καθώς δίνουν πιο έντονο χρώμα. Μία εναλλακτική είναι τα χρώματα ζαχαροπλαστικής ή λαχανικά και μπαχαρικά όπως παντζάρια, κρεμμύδια.

Έχοντας αυτά κατά νου ξεκινήστε τη διαδικασία