Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», για τον θάνατο του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του μετά από ένα επικίνδυνο challenge στο διαδίκτυο.

«Τις τελευταίες του 50 μέρες ο Χριστόφορος είχε αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Από ένα παιδί που ήταν χαρούμενος, ευτυχισμένος πάντα με γέλιο, έγινε σαν ρομπότ» λέει. Οι γονείς του είδαν ξαφνικά το παιδί τους, που ήταν γεμάτο ζωή και χαρά, να περνά ατελείωτες ώρες κλεισμένο στο δωμάτιό του. Έγινε απότομος, απομονώθηκε και έκλεισε τον εαυτό του στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που παραμόνευε πίσω από την οθόνη.

Μέσα στη φαινομενική ασφάλεια του δωματίου του, ο 15χρονος παγιδεύτηκε άθελά του στον σκοτεινό κόσμο του dark web, από τον οποίο δεν κατάφερε να ξεφύγει. «Τέσσερα παιδιά που είπανε πως ότι είναι 13, 12, 14, 25 χρόνων και του παίζανε τον φίλο και μετά τον βάλανε και μπήκε σε ένα private chat» αναφέρει ο πατέρας.

Τα επικίνδυνα διαδικτυακά challenges

Ο έφηβος πίστεψε πως απέκτησε νέους φίλους και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους. Για να παραμείνει στην παρέα, του ζητούσαν να συμμετέχει σε διάφορα διαδικτυακά challenges, τα οποία σταδιακά γίνονταν όλο και πιο επικίνδυνα. «Διάφορα challenges, σαν να φάει κορν φλέικς σε δυόμιση λεπτά. Και του λέω αυτή την ημέρα “Χριστόφορε γιατί τρως το κορν φλέικ σου τόσο γλήγορα;’” Και μου είπε “μπάμπα πρέπει”» περιγράφει.

Τα παιχνίδια πρόκλησης μετατράπηκαν σε ψυχολογικό βασανισμό. Ο μικρός Χριστόφορος βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο στον λαβύρινθο του cyberbullying. «Του δώσανε κι άλλα challenges. Του είπανε να μείνει ξύπνιος με την τηλεόραση κλειστή όλη νύχτα και να μην δικαιούται να ξαπλώσει» λέει ο τραγικός παέρας και προσθέτει: «Βασανισμός ήτανε, 50 μέρες βασανισμός. “Αν δεν κάνεις όλα τα challenges που σου δίνουμε, δεν θα σ’ αφήσουμε ήσυχο”. Και του δώσανε το τελευταίο το challenge και του είπανε “αν το κάνεις αυτό, σε αφήνουμε και εσένα και την οικογένειά σου ήσυχους”».

Το μοιραίο blackout challenge

Το τελευταίο challenge ήταν το λεγόμενο blackout challenge, που καλεί τους συμμετέχοντες να προκαλέσουν για λίγα δευτερόλεπτα ασφυξία στον εαυτό τους, ώστε να νιώσουν ζάλη. Λίγες ώρες αργότερα, οι γονείς του βρήκαν τον Χριστόφορο αναίσθητο στο δωμάτιό του. «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών. Προσπαθώ πάντα να είμαι δυνατός, αλλά… θέλω σας παρακαλώ να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε, να τα αγκαλιάζετε και να τους φεύγετε από αυτές τις σελίδες τις επικίνδυνες» λέει ο πατέρας του 15χρονου στην εκπομπή του MEGA.

Ψεύτικα προφίλ και ατιμωρησία

Ο τραγικός χαμός του 15χρονου το 2022 συγκλόνισε την Αγγλία και την Κύπρο, απ’ όπου κατάγεται η οικογένεια. Οι γονείς του, Γιώργος και Αρετή, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ενημέρωση γονιών και παιδιών για τους κινδύνους των social media. «Μετά από αυτό είναι το Minecraft και το Fortnite. Τα παιδιά που παίζουν, νομίζουν πως ότι αυτοί είναι οι φίλοι τους, αλλά η αλήθεια είναι, πως ότι αυτοί δεν είναι οι φίλοι τους» τονίζει ο πατέρας του Χριστόφορου.

Παρά τη συγκλονιστική υπόθεση, δεν βρέθηκε κανένας ένοχος, καθώς οι «φίλοι» με τους οποίους συνομιλούσε ο Χριστόφορος, αποδείχθηκαν ανύπαρκτοι. Ήταν ψεύτικα προφίλ ανώνυμων χρηστών. «Τα τέσσερα άτομα που του μιλούσανε στο Discord, μετά, όταν ο Χριστόφορος “έφυγε”, του στείλανε μήνυμα και του είπανε “are you dead?”. Και μάθαμε μετά, όταν “έφυγε” ο Χριστόφορος, πως αυτοί οι τέσσερις που υποτίθεται δεν ξέρανε ο ένας τον άλλον, ήταν το ίδιο IP address. Αυτό είναι φοβερό και δεν θα μπορείς να τους βρεις γιατί είναι μέσω του dark web».

Σύμφωνα με στοιχεία, ένας στους τρεις εφήβους στην Ελλάδα έχει δεχθεί κάποια μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης, ενώ το 20% αυτών δεν μιλούν ποτέ σε κανέναν – γεγονός που καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.