Πέντε νεαροί συνελήφθησαν αφού κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που κρεμάστηκαν από το εξωτερικό μέρος βαγονιού του Μετρό, ενώ ο συρμός βρισκόταν εν κινήσει στον σταθμό Αμπελοκήπων.

Οι νεαροί παρέμειναν εκεί για τέσσερις ολόκληρες στάσεις, μέχρι το Σύνταγμα, όπου τους περίμενε η αστυνομία. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ανησυχητική τάση επικίνδυνων challenges που εξαπλώνονται στα social media. Έφηβοι επιλέγουν να ρισκάρουν τη ζωή τους, προκειμένου να κερδίσουν προβολή και αποδοχή στον ψηφιακό κόσμο.

Σύμφωνα με τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, οι νεαροί φαίνονται να τρέχουν προς το βαγόνι στον σταθμό Αμπελοκήπων. Δύο από αυτούς πηδούν στον σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο βαγόνια και παραμένουν εκεί όσο το τραίνο κινείται, διανύοντας τέσσερις στάσεις ως τον σταθμό Συντάγματος.

Στο Σύνταγμα, αστυνομικοί είχαν ήδη ειδοποιηθεί και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Επικίνδυνες προκλήσεις και νέα μέτρα

Παρόμοια βίντεο δείχνουν άλλους εφήβους να φτάνουν μέχρι την πίσω καμπίνα του οδηγού. Ο συρμός κινείται με μεγάλη ταχύτητα, όταν ένας από αυτούς ανοίγει την πόρτα και βγάζει το κεφάλι του στο κενό, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο.

Σε άλλο περιστατικό, νεαρός σκαρφαλώνει σε συρμό του τραμ που κινείται στην παραλιακή, ενώ φίλος του τον ακολουθεί με αυτοκίνητο και καταγράφει το βίντεο για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φραγή πρόσβασης στα social media για παιδιά έως 15 ετών και στη χώρα μας. Το σχετικό νομοθέτημα αναμένεται να κατατεθεί και να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα.