Στην Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο 16χρονος που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα συνομηλίκων του στα Ιωάννινα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. «Πήγα έκανα μια επέμβαση, μια σοβαρή επέμβαση, γιατί πήγα να χάσω το μάτι μετά από αυτό που έγινε. Και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις εξετάσεις ακόμη», ανέφερε ο 16χρονος, περιγράφοντας την περιπέτειά του. Όπως είπε, «συνεχίζουν να τον στοχοποιούν».

Το χτύπημα που δέχθηκε από έναν από τους δράστες, ήταν τόσο σφοδρό, ώστε κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του από τα Ιωάννινα στην Αθήνα, για να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να σωθεί η όρασή του. «Ελπίζω στο μέλλον να μην έχω κανένα πρόβλημα με το μάτι μου και να πάνε όλα καλά», πρόσθεσε ο ανήλικος, εκφράζοντας την αγωνία του για την αποκατάσταση της υγείας του.

Τη Δευτέρα (16/3) ο 16χρονος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και να υποβληθεί σε νέα σειρά ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της ανάρρωσής του.

Σοκαριστική μαρτυρία της μητέρας

«Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι κάποιος τον χτύπησε. Ξεκινήσαμε και εμείς με τον άνδρα μου και πήγαμε να δούμε τι έγινε. Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, τον είχαν χτυπήσει στο μάτι. Σοκ… το πήραν αμέσως οι γιατροί», δήλωσε στο MEGA η μητέρα του ανήλικου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της περίμενε την κοπέλα του κάτω από το σπίτι, όταν τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν χωρίς να υπάρχει κάποια γνωριμία μεταξύ τους. Ο πατέρας του θύματος υποστήριξε ότι, ακόμη και ενώ το παιδί του νοσηλεύεται, συνεχίζεται η στοχοποίησή του από συνομηλίκους.

«(Ένας μαθητής) έλεγε ότι “εγώ θα τον χτύπαγα πιο πολύ “λέει και γελάει, δηλαδή πειράζουν την κοπέλα τώρα που είναι με τον δικό μου το παιδί, για να ακούει η κοπέλα ότι “από μένα θα έτρωγε πιο πολύ ξύλο”. Εγώ αυτό θέλω να μάθω ποιος τους έβαλε να χτυπήσουν το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του 16χρονου.

Μαχαίρι στο σχολείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο μαθητής που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 16χρονο είχε εμφανιστεί στο σχολείο με μαχαίρι. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε προκαλέσει και στο παρελθόν επεισόδιο εντός του σχολικού χώρου.

«Εμείς ξέρουμε ότι το παιδί είχε προκαλέσει και στο παρελθόν περιστατικό στο σχολείο. Είχε έρθει στο σχολείο με μαχαίρι, το είχαμε μάθει και είχε γίνει και συνέλευση από τους καθηγητές για το θέμα», σημείωσε μάρτυρας για τον φερόμενο ως δράστη.

Το παιδί φιλοξενείται από το 2018 στην «Κιβωτό του Κόσμου» και την επιμέλειά του ασκεί κοινωνική λειτουργός.