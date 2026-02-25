Σοκ στην Κυψέλη προκαλούν οι νέες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στις οποίες ο 64χρονος επίδοξος βιαστής φαίνεται να επιτίθεται με μανία στη μητέρα δύο 25χρονων διδύμων γυναικών με αναπηρία. Η γυναίκα προσπαθούσε να προστατεύσει τις κόρες της από τη βίαιη εισβολή του άνδρα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος, ο 64χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι χρησιμοποιώντας αντικλείδι που, όπως καταγγέλλεται, είχε κατασκευάσει εν αγνοία της μητέρας, εκμεταλλευόμενος την απουσία της. Κατά την ίδια καταγγελία, προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της μίας 25χρονης και αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της.

Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Η στιγμή της επίθεσης στη μητέρα

Στο νέο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ, καταγράφεται η στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, έχοντας αντιληφθεί μέσω της κάμερας ότι κάτι δεν πάει καλά, καθώς άκουσε τα κορίτσια να κλαίνε. Στις εικόνες διακρίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον προειδοποιεί πως θα καλέσει την αστυνομία.

Ακολουθούν σκηνές έντονης βίας, με τον άνδρα να τη χτυπά επανειλημμένα στο πρόσωπο, να τη ρίχνει στο πάτωμα και να συνεχίζει τα χτυπήματα για αρκετά δευτερόλεπτα. Η γυναίκα σύρεται στο πάτωμα από την ένταση της επίθεσης, την ώρα που προσπαθεί να αμυνθεί.

Η μητέρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον ακινητοποιήσει, άρπαξε ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προσπαθώντας να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ωστόσο, ο 64χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Παραδόθηκε στις αρχές ο 64χρονος

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, παραδόθηκε τελικά το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Αναζητούνταν μετά την καταγγελία της μητέρας των δύο κοριτσιών για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη.

Δείτε το βίντεο