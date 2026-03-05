Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων συνέβη μέσα σε σχολείο αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 17χρονος χτύπησε συμμαθητή του σε σχολείο στα Πεύκα, την ώρα του διαλείμματος, μέσα στις τουαλέτες τον γρονθοκόπησε, στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος.

Μεταφέρθηκε με όχημα στο νοσοκομείο το 17χρονο θύμα για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 17χρονος που επιτέθηκε στον συνομίληκό του συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα που διέταξε και έρευνα για το περιστατικό.

Οι λόγοι ήταν αντιζηλία, ερωτική αντιζηλία. Τον χτύπησε εξαιτίας ερωτικής αντιζηλίας.