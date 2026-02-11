Σε έντονη αντιπαράθεση μετατράπηκε η συνεδρίαση της Βουλής της Τουρκίας, όταν βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια, μετατρέποντας την αίθουσα σε πραγματικό ρινγκ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου υπουργού Δικαιοσύνης, προκαλώντας αναστάτωση στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

🔴#SONDAKİKA | TBMM’de CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıktı. Kavga, Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek’in yemin etme sürecinde yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin)pic.twitter.com/BeOCYb3SNC https://t.co/V4VAw7WeST — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 11, 2026

🔴#SONDAKİKA | TBMM’de Mahmut Tanal ile Osman Gökçek dahil birçok milletvekili yumruklaştı. Kavga Akın Gürlek’in yemin töreni öncesi yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin) https://t.co/nwaokYK4T7 pic.twitter.com/n2i25xoACW — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 11, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι βουλευτές Μαχμούτ Τανάλ και Οσμάν Γκιοκτσέκ πρωταγωνίστησαν στη συμπλοκή, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι βουλευτές αντάλλαξαν μπουνιές, ενώ άλλοι συνάδελφοί τους επιχείρησαν να τους χωρίσουν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν ορισμένοι βουλευτές, με τον Μαχμούτ Τανάλ να εμφανίζεται να αιμορραγεί από τη μύτη.

Ο ανασχηματισμός και η ένταση στη Βουλή

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά τον ανασχηματισμό που πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας διόρισε τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, νέο υπουργό Δικαιοσύνης.

Ο Γκιουρλέκ είναι γνωστός για τη δίωξη που είχε ασκήσει κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ, βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία, οδηγώντας την κατάσταση εκτός ελέγχου.