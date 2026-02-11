Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της Τουρκίας για τον γνωστό ηθοποιό Κανμπολάτ Γκιορκέμ Αρσλάν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ στο σπίτι του ηθοποιού στο Μπέιογλου. Ο Arslan ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και η σύζυγός του ειδοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες έφτασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Ωστόσο, η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Ταξίμ.

Η μάχη των γιατρών και το τέλος

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, ο δημοφιλής ηθοποιός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή, ωστόσο το νοσοκομείο δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

Η είδηση του θανάτου του Kanbolat Görkem Arslan προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον χώρο της τέχνης και στους θαυμαστές του. Ο ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη σειρά “For my Son” και τη σειρά που αγαπήθηκε στην Ελλάδα «Ρώτα την Αγάπη» άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με την ερμηνεία του στον ρόλο του Sefer.

Η απώλειά του σε τόσο νεαρή ηλικία σκορπά θλίψη, με πολλούς συναδέλφους και φίλους να εκφράζουν δημόσια τη λύπη τους για τον πρόωρο χαμό του.