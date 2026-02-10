Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Πύλο, όταν ένας 25χρονος επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα, προκαλώντας του επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορές στο αυτοκίνητό του. Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) ο 25χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών με αναστολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης περίμενε τον 51χρονο κουρέα έξω από το κομμωτήριο, μπροστά από το αυτοκίνητό του. Μόλις εκείνος βγήκε, ο νεαρός του επιτέθηκε, φέρεται λόγω δυσαρέσκειας για το αποτέλεσμα του κουρέματος.

«Με κορόιδευε ο κουρέας»

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο 25χρονος υποστήριξε, ότι προκλήθηκε από τον κουρέα, ο οποίος όπως είπε, τον κορόιδευε και έκανε πλάκα με υπάλληλο του διπλανού καταστήματος. «Ο άνθρωπος με έχει ξανακουρέψει και με έχει κουρέψει καλά. Εκείνη την ημέρα, όταν πήγα εγώ και έκατσα, μου φέρθηκε ωραία στην αρχή. Μετά άρχισε να κάνει πλάκες με το διπλανό μαγαζί. Μπήκε ο άλλος μέσα και λέει: “κούρεψε και εσύ” του κάνει ο κουρέας και του κάνω εγώ “φύγε έξω”. Τον έδιωξα. Μετά από αυτό ο άνθρωπος συνέχισε στον καθρέφτη να με κοιτάει λες και ήταν… δαιμονισμένος, δεν ξέρω. Με κοίταγε με ένα μάτι… Γέλαγε» είπε αρχικά.

«Σε μία φάση ξεκινάει με την μηχανή, εγώ δεν έδινα σημασία, έτρωγα τα χείλη μου και έλεγα “για να δω που θα φτάσει”. Σε μία φάση παίρνει την μηχανή και ξεκινάει εδώ μπροστά στο τσουλούφι, που κανονικά δεν κόβεται με την μηχανή το τσουλούφι εδώ μπροστά. Το κόβει. Του πιάνω το χέρι και του κάνω: “τι κάνεις ρε εκεί;”, “θα το φτιάξω” μου λέει. Δεν το έπιασε ο άλλος, γιατί τον έδιωξα, αλλά αν δεν τον έδιωχνα, θα την συνέχιζε αυτή την πλάκα» συνέχισε.

«Ο άλλος καθόταν απ’ έξω και γέλαγε με αυτόν που ήταν από μέσα και εγώ έτρωγα τα χείλια μου, γιατί εγώ σε αυτή την φάση ήμουν στην καρέκλα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όταν φθάνω στο σπίτι, συνειδητοποιώ ότι όχι μόνο μπροστά στο κεφάλι δεν έχει γίνει αυτό που είπα. Πίσω στο κεφάλι, είχε κάνει ότι να ‘ναι ο άνθρωπος και επειδή είχα νευριάσει, πηγαίνω πίσω στο μαγαζί. Τον χτύπησα, το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, δεν είναι λύση, το ξέρω, αλλά ήμουν πολύ νευριασμένος εκείνη την ώρα. Τον χτύπησα μερικές φορές με το γκλοπ που είχα, μόνος μου το πέταξα, δεν μου έφυγε από τα χέρια, το πέταξα μόνος μου, συνέχισα να τον χτυπάω άλλο λίγο με τα χέρια» πρόσθεσε.

Η θέση του πατέρα του δράστη

Ο πατέρας του 25χρονου, μιλώντας επίσης στο Live News, ισχυρίστηκε ότι ο γιος του προκλήθηκε από τον κουρέα, ο οποίος –όπως είπε– τον εξύβρισε. «Δεν διόρθωσε το λάθος του, συνέχισε να κοροϊδεύει και να τον βρίζει από έξω από το μαγαζί. Εκεί, δεν ήθελε πολύ το παιδί», ανέφερε. Στη δική του εκδοχή, το περιστατικό ξεκίνησε μέσα στο κομμωτήριο, όταν τρεις φίλοι του κουρέα φέρονται να αστειεύονταν με το κεφάλι του γιου του, χρησιμοποιώντας τη μηχανή του κουρέματος. «Το παιδί πήγε να φτιάξει τα μαλλιά του και έπαιζαν με τα μαλλιά του», είπε ο πατέρας, προσθέτοντας ότι ο γιος του θόλωσε, όταν δέχθηκε προσβολές.

Η απάντηση του κουρέα

Ο κουρέας παρουσίασε εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Live News, ο 25χρονος έφυγε από το κομμωτήριο χωρίς να διαμαρτυρηθεί και αργότερα του έστησε ενέδρα έξω από το κατάστημα. «Του λέω “Τι συμβαίνει;”. Βγάζει το καπέλο, γυρίζει και μου λέει την εξής φράση: “Ρε π… έχεις και παιδί”. Βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ και άρχισε να με κοπανάει», περιέγραψε ο κουρέας, σημειώνοντας ότι ο δράστης προκάλεσε και ζημιές στο αυτοκίνητό του.

«Αν είχε όπλο πάνω του, θα με είχε μπουμπουνίσει. Ο άνθρωπος έκανε σαν δαιμονισμένος» πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι έχει τραυματιστεί και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το βίντεο της επίθεσης

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όπου φαίνεται ο 51χρονος να πλησιάζει και ο 25χρονος να βγάζει το γκλοπ και να τον χτυπά επανειλημμένα. Ο κομμωτής προσπαθεί να αμυνθεί και να απομακρυνθεί, ενώ αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούν σοκαρισμένοι. «Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες. Έχω μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι», είπε ο κουρέας, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί θεραπείες για να ξεπεράσει το σοκ.

Το περιστατικό και οι αντικρουόμενες περιγραφές των πρωταγωνιστών έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Πύλο, με το βίντεο της επίθεσης να κυκλοφορεί ευρέως και να προκαλεί αντιδράσεις.