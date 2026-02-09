Βίαιη επίθεση σημειώθηκε σε κουρείο στην Πύλο, όταν ένας 25χρονος Αλβανός επιτέθηκε σε έναν 51χρονο κουρέα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο δράστης δεν έμεινε ικανοποιημένος από το κούρεμα που του έκανε ο 51χρονος. Αρχικά, τον εξύβρισε και αποχώρησε από το κατάστημα.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε κρατώντας γκλοπ και επιτέθηκε στον κουρέα. Τον χτύπησε επανειλημμένα για περίπου δέκα λεπτά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και συνεχίζοντας τα χτυπήματα με το αντικείμενο.

Μετά την άγρια επίθεση, ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του θύματος πριν διαφύγει από το σημείο. Οι γείτονες ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.