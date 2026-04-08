Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Αθήνα, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, και οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, οι συλληφθέντες —αλλοδαποί ηλικίας από 36 έως 60 ετών— είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σταθερή δράση και σκοπό την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχική δομή. Ο 36χρονος είχε τον ρόλο του υπεύθυνου μεταφοράς και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν την αποθήκευση και τη διανομή τους.

Το βράδυ της 7ης Απριλίου 2026, τα μέλη της ομάδας εντοπίστηκαν να φορτώνουν υφασμάτινους σάκους σε φορτηγό από αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας. Ο 60χρονος παρέμεινε εντός του χώρου για φύλαξη, ο 36χρονος επιτηρούσε τον εξωτερικό χώρο και ο 39χρονος αποχώρησε προς την κατοικία του.

Το φορτηγό, στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος, εντοπίστηκε λίγο αργότερα και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 149 κιλών και 600 γραμμαρίων.

Ευρήματα και περαιτέρω έρευνες

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες και χώρους διαμονής των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 15 κιλών και 170 γραμμαρίων,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

– τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

– ιδιόχειρες σημειώσεις,

– το ποσό των 2.960 ευρώ και

– το προαναφερθέν φορτηγό όχημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Τμήμα Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σε βάρος του 39χρονου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από αλλοδαπές αρχές, με σκοπό την έκδοσή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.