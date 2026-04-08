Mετά από ένα μεγάλο διάστημα αναμονής η βαυαρική φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες από τη νέα BMW i3. Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για την άνεση και την αξιοπιστία της. Η BMW i3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, την κύρια μονάδα παραγωγής του Ομίλου.

To νέο μοντέλο κάνει τη μεγάλη έκπληξη στην ηλεκτροκίνηση με αυτονομίες που δεν έχουν προηγούμενο. Θα πατάει σε νέα πλατφόρμα με αρχιτεκτονική 800V και φόρτιση έως 400 kW, επιτρέποντας ταχυφόρτιση από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Η μπαταρία φτάνει τις 108 kWh, προσφέροντας αυτονομίας έως 800 χιλιόμετρα.

Επίσης, ο ταχυφορτιστής DC μπορεί να φορτίσει την μπαταρία για αυτονομία έως και 400 χλμ. σε 10 λεπτά (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12906 στον κύκλο WLTP).

Η έκδοση xDrive με δύο μοτέρ αποδίδει 470 ίππους και 645 Nm, με τετρακίνηση. Θα ακολουθήσουν εκδόσεις με πίσω κίνηση, μικρότερη μπαταρία και μια ισχυρή έκδοση M έως και 1.000 ίππων.

Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς κάνει ένα μεγάλο βήμα στην τεχνολογική αρτιότητα.. Η BMW i3 διαθέτει επίσης λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης: Vehicle-to-Load (απαιτείται προαιρετική φόρτιση AC Professional), Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid.