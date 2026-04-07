Η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Σερβία, επικρατώντας με 16-15 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης με έξι γκολ, ενώ ο Μάνος Ζερδεβάς ξεχώρισε κάτω από τα δοκάρια, κρατώντας την ομάδα ζωντανή στα κρίσιμα σημεία. Καθοριστική για την εξέλιξη ήταν η αποβολή με κόκκινη κάρτα του Πέταρ Γιόκσιτς, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης, λόγω βίαιης ενέργειας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Θοδωρής Βλάχος, παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν απέδωσε όπως έπρεπε, αλλά συνεχάρη τους παίκτες για την ψυχή τους και τόνισε τη σημαντική στήριξη που έδωσε ο κόσμος στην «γαλανόλευκη».

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου:

«Μπορεί να ακουστεί τρελό και υπερβολικό αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή μας. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε τόσο νωθροί και να χάνουμε με 11-4 στο δεύτερο ημίχρονο. Και μάλιστα μπροστά σε αυτό το κοινό. Βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο γιατί δεν κάναμε βασικά πράγματα στον αγώνα. Αξίζουν μπράβο στους παίκτες για την ανατροπή και τη νίκη, τα νέα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα στο ξενοδοχείο. Ο κόσμος ήταν φανταστικός και μας έδωσε τη δύναμη να υπερβάλλουμε εαυτούς. Είναι μια ανατροπή που δεν γίνεται συχνά».
