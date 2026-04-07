Αλλαγές φέρνει από τις 18 Ιουνίου το νέο πλαίσιο για το φαρμακείο αυτοκινήτου, καθώς τίθενται σε ισχύ επικαιροποιημένοι κανόνες που καθορίζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τις προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών που οφείλουν να διαθέτουν οι οδηγοί.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών (αφορά την ευθυγράμμιση της Ελλάδα με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση), το φαρμακείο κάθε οχήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες άμεσης παροχής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας κατάστασης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστης, επιθέματα (τσιρότα), αποστειρωμένοι επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών, επιθέματα εγκαυμάτων, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Η απόφαση Δ30/45652/2026 επανακαθορίζει πλήρως το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού, αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κιβώτιο. Υποχρέωση ύπαρξης φαρμακείου έχουν όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σωστή τοποθέτηση του κιβωτίου μέσα στο όχημα. Όπως ορίζεται, θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, απαγορεύεται να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση άλλων αντικειμένων πέραν του ιατρικού εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά τη συντήρησή του, οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί έχουν την ευθύνη τακτικής ανανέωσης του περιεχομένου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη, ενώ όλα τα υλικά οφείλουν να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν τη σχετική ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης (CE).

Για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις, καθώς η μη συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της ετοιμότητας των οδηγών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, με στόχο τη μείωση των συνεπειών από τροχαία ατυχήματα.

Αναλυτικά η λίστα με όσα πρέπει να περιέχει το φαρμακείο από τις 18 Ιουνίου και μετά:

Περιεχόμενο Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών
#Είδος (Περιγραφή Υλικού)ΠοσότηταΣκοπιμότητα Χρήσης
1Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (≥210x160cm)1 τμχΑνάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ.
2Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (5m x 2,5cm)1 τμχΣταθεροποίηση επιδέσμων.
3Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (14 τεμ.)1 σετΚάλυψη μικροτραυμάτων.
4Ατομικός Επίδεσμος Μικρός (6 x 8 cm)1 τμχΕπίθεμα για άμεση πίεση σε τραύμα.
5Ατομικός Επίδεσμος Μεσαίος (8 x 10 cm)2 τμχΓια τραύματα μεσαίου μεγέθους.
6Ατομικός Επίδεσμος Μεγάλος (10 x 12 cm)1 τμχΓια εκτεταμένα τραύματα.
7Επίθεμα Εγκαυμάτων (60 x 80 cm)1 τμχΚάλυψη μεγάλων επιφανειών.
8Επιθέματα Πληγών (10 x 10 cm)6 τμχΚαθαρισμός ή πωματισμός τραυμάτων.
9Ελαστικός Επίδεσμος Στενός (6 cm x 4 m)2 τμχΠερίδεση άκρων.
10Ελαστικός Επίδεσμος Φαρδύς (8 cm x 4 m)3 τμχΠερίδεση κορμού ή μηρών.
11Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης1 τμχΑκινητοποίηση άνω άκρου.
12Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών1 τμχΚοπή ρούχων.
13Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά)4 τμχΒιοασφάλεια και προστασία από μολύνσεις.
14Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού2 τμχΚαθαρισμός ανέπαφου δέρματος.
15Ιατρική Μάσκα Προσώπου2 τμχΠροστασία αναπνευστικού.
16Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών1 σετΚαθοδήγηση χρήστη σε επείγουσες καταστάσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα