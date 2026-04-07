Αλλαγές φέρνει από τις 18 Ιουνίου το νέο πλαίσιο για το φαρμακείο αυτοκινήτου, καθώς τίθενται σε ισχύ επικαιροποιημένοι κανόνες που καθορίζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τις προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών που οφείλουν να διαθέτουν οι οδηγοί.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών (αφορά την ευθυγράμμιση της Ελλάδα με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση), το φαρμακείο κάθε οχήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες άμεσης παροχής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας κατάστασης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστης, επιθέματα (τσιρότα), αποστειρωμένοι επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών, επιθέματα εγκαυμάτων, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Η απόφαση Δ30/45652/2026 επανακαθορίζει πλήρως το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού, αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κιβώτιο. Υποχρέωση ύπαρξης φαρμακείου έχουν όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση τα δίκυκλα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σωστή τοποθέτηση του κιβωτίου μέσα στο όχημα. Όπως ορίζεται, θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, απαγορεύεται να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση άλλων αντικειμένων πέραν του ιατρικού εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά τη συντήρησή του, οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί έχουν την ευθύνη τακτικής ανανέωσης του περιεχομένου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη, ενώ όλα τα υλικά οφείλουν να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν τη σχετική ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης (CE).

Για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις, καθώς η μη συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της ετοιμότητας των οδηγών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, με στόχο τη μείωση των συνεπειών από τροχαία ατυχήματα.

Αναλυτικά η λίστα με όσα πρέπει να περιέχει το φαρμακείο από τις 18 Ιουνίου και μετά: