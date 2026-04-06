Ο Ντάνιελ Χάκετ μίλησε για την εμπειρία του στην Ελλάδα, τονίζοντας πως μόνο όποιος ζήσει από κοντά το μπάσκετ στη χώρα μπορεί να κατανοήσει πλήρως την ένταση και τη φιλοσοφία του.

Σε συνέντευξή του στο «Panini Sport Italia», ο Ιταλοαμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό την περίοδο 2015-2017, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική μπασκετική κουλτούρα είναι κάτι ξεχωριστό.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα και τη μοναδική ένταση που επικρατεί στα ντέρμπι, επισημαίνοντας την ιδιαιτερότητά τους.

Οι δηλώσεις του Ντάνιελ Χάκετ:

«Μετά την εμπειρία μου στην Ιταλία, το να παίζω εκεί ήταν απίστευτο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να ζήσεις, πρέπει να το δεις από κοντά. Ήμουν διακοπές στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια και ο τελικός του ιταλικού πρωταθλήματος μεταδιδόταν στην ελληνική τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση!

Σου δίνει μια ιδέα για το πόσο τρελαίνονται για το μπάσκετ είναι υπέροχο. Τα ντέρμπι στην Αθήνα είναι απίστευτα, μερικές φορές είναι σχεδόν υπερβολικά: δίχτυα γύρω από το γήπεδο, πυροτεχνήματα, καπνογόνα… προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εκφοβιστική ατμόσφαιρα για την φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία, επιπλέον, δεν έχει την υποστήριξη των δικών της οπαδών».