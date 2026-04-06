Στη σύλληψη ενός 68χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής. Ο άνδρας κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 68χρονου και σε άλλους χώρους που χρησιμοποιούσε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οπλοπολυβόλο, κυνηγετικό όπλο με τεχνική παρέμβαση που επέτρεπε υπέρβαση του νόμιμου ορίου φυσιγγίων, δύο αεροβόλα όπλα, καθώς και κλιπ συγκράτησης φυσιγγίων και γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου.

Επιπλέον, βρέθηκαν 16 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κάλυκες και ένας ανιχνευτής μετάλλων, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.