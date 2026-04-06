Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνθήματα υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Παμμακάριστος» τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Το Σωματείο Εργαζομένων, πραγματοποιώντας στάση εργασίας, συγκεντρώθηκε στο προαύλιο καταγγέλλοντας μια «επικοινωνιακή φιέστα» που επιχειρεί να αποκρύψει τη δραματική υποστελέχωση του ιδρύματος.

​Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν ρυθμικά συνθήματα όπως «το νοσοκομείο δεν είναι μαγαζί, δωρεάν υγεία για κάθε ασθενή» και «κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις», διεκδικώντας την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό.

Σύμφωνα με το Σωματείο, η κατάσταση έχει φτάσει στο ζενίθ της εξάντλησης, καθώς μόλις 83 νοσηλευτές καλύπτουν το σύνολο του νοσοκομείου, ενώ το ΤΕΠ —που εξυπηρέτησε πάνω από 38.000 ασθενείς τον τελευταίο χρόνο— υποστηρίζεται από μόλις 10 νοσηλευτές.

​«Με τι προσωπικό θα στελεχωθεί το ανακαινισμένο ΤΕΠ;» διερωτώνται οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνοντας ότι το 35% του προσωπικού είναι συμβασιούχοι, ενώ οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, ακτινολόγους και τεχνικούς προκαλούν επικίνδυνες καθυστερήσεις.

Παράλληλα, κατήγγειλαν την επιβολή καθημερινής πρωινής εφημερίας και την άθλια κατάσταση των υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον μοναδικό ανελκυστήρα που τίθεται διαρκώς εκτός λειτουργίας.

​Οι υγειονομικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν συμβιβάζονται με την «εμπορευματοποίηση της Υγείας» και απαίτησαν μονιμοποιήσεις, αυτόνομο ΤΕΠ και αναβάθμιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να λογίζεται ως «κόστος».