Ένα πακέτο κρακεράκια στάθηκε αφορμή για μία νέα, έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή, ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη την ώρα που εκείνος καθόταν στο υπουργικό έδρανο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας και εξήγησε ότι ο λόγος της ενόχλησης δεν ήταν η λήψη βίντεο, αλλά το γεγονός ότι ο υπουργός τοποθέτησε επιδεικτικά τα κρακεράκια του στο έδρανο. Ο υπουργός Υγείας που ζήτησε από τον προεδρεύοντα να διακοπή η συνεδρίαση της Βουλής, ανέφερε σε συνομιλία του με βουλευτές, «έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω ένα έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπούλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βίντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν, αλλά αρνήθηκαν και κάλεσα τον κ. Πλακιωτάκη να παρέμβει».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε με έντονο τρόπο, ότι δεν γίνεται να υπάρχουν βουλευτές δύο ταχυτήτων, επαναλαμβάνοντας το αίτημα του για την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Ή θα μας πει ο πρόεδρος της Βουλής, ότι επιτρέπεται όλοι να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον ή θα μας πει ότι δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να αποβληθεί, γιατί το κάνει συστηματικά. Να μας απαντήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης». Από την έδρα ο Γιώργος Γεωργαντάς, είπε ότι είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται οι βουλευτές και αφού τόνισε ότι είναι καταδικαστέο και δεν προβλέπεται ούτε και τιμά κανέναν να βιντεοσκοπείται και δήλωσε ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει και είπε ότι το Προεδρείο θα λάβει απαραίτητα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι ο πρώτος που σήκωσε το κινητό του μέσα στην αίθουσα της Βουλής και βιντεοσκοπούσε πολιτικό του αντίπαλο, ενώ αυτός μιλούσε στο βήμα, ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ με θύμα τον τότε υφυπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της αφού αναφέρθηκε στο επεισόδιο είπε για τον υπουργό Υγείας, ότι «μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και άρχισε να τα τρώει… Τα έδωσε στους συνεργάτες, αφού αυτή τη συμπεριφορά επιφυλάσσει για τους συνεργάτες του». Επέμεινε, ότι είναι «απαράδεκτο να μας επιδεικνύει ένας υπουργός, ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του» και πρόεσεσε με έντονο ύφος ότι «Κάποιοι μας επιδεικνύουν το πόσο τρώνε. Δεν έχετε χορτάσει με τόσα που έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να λέτε “θα τρώμε κρακεράκια”. Έρχεστε να μας πείτε ότι “εμείς θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μέσα στην αίθουσα και θα σας το τρίβουμε στη μούρη”».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ακόμη, ότι διέκοψε τη συνεδρίαση ο υπουργός Υγείας «με τον τσαμπουκά, τη μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγό» ενώ κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι είναι «κραυγαλέος μισογύνης».