Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, με την αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να κυριαρχεί στη διαδικασία.

Το αίτημα για την άρση ασυλίας προέκυψε ύστερα από έγκληση του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για συκοφαντική δυσφήμηση και δημόσια εξύβριση, με αφορμή δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε έντονη κριτική στον βουλευτή της ΝΔ, επεκτείνοντας την τοποθέτησή της και σε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατηγορώντας τον ότι συνόδευε τον υπουργό Υγείας σε «τραμπούκικη επέλαση», αφήνοντας αιχμές και για τη στάση του απέναντι σε εργαζομένους.

Ο κ. Μαρκόπουλος αντέδρασε ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού και πέρασε σε σφοδρή αντεπίθεση, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι εκφράζει το «μπάχαλο» στην ελληνική κοινωνία. Έκανε λόγο για «ρουβικωνοποίηση» του Κοινοβουλίου και αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της στάσης της.

Η ένταση προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, με τη συζήτηση να μετατρέπεται σε μετωπική πολιτική σύγκρουση και το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από το ίδιο το αίτημα άρσης ασυλίας στην ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών μεταξύ των δύο πλευρών.