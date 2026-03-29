Αρχικά ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας.

«Πριν οτιδήποτε άλλο θέλω να πω δημοσίως συλλυπητήρια στην οικογένεια της Μαρινέλλας. Δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα να μην πενθεί. Από χθες έδωσε μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο διάστημα μετά από το εγκεφαλικό, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και αυτή και όλη της η οικογένεια. Και θέλω να τους πω πραγματικά συλλυπητήρια», είπε.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία ανέφερε: «Εδώ έχουμε μπει σε ένα σημείο που λέγεται αχαρτογράφητα νερά. Κανείς πραγματικά στον πλανήτη Γη δεν ξέρει τίποτα να συμβεί. Διάβαζα χθες μια μελέτη από την JP Morgan που είχε δύο σενάρια. Το ένα με ειρήνη, στο οποίο πάμε σε πετρέλαιο 40 δολάρια και παγκόσμια ανάπτυξη. Το άλλο με συνέχεια του πολέμου με πετρέλαιο στα 150 δολάρια και παγκόσμια ύφεση. Για την Ελλάδα τώρα πρέπει οι κινήσεις μας να είναι προσεκτικές. Άρα και μέτρα πρέπει να παίρνουμε, αλλά και πρέπει να κρατάμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα χρειαστούμε στην επόμενη στροφή. Νομίζω η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια ισορροπία σε μια πραγματικά πολύ περίεργη στιγμή για την ανθρωπότητα».

Για το ΕΣΥ

Για το ΕΣΥ και τον προγραμματισμό του υπουργείου για τα νησιά: «όσον αφορά στην στελέχωση από γιατρούς στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία των νησιών: μεταξύ του 24 και του 25, επειδή έβγαλα την ΚΥΑ με τα άγονα και δώσαμε τα 600 ευρώ το μήνα σε επτά ειδικότητες για τις άγονες περιοχές, είχαμε πολύ μεγάλη πρόοδο. Έμενε όμως ένας σκληρός πυρήνας, που δεν είχε καλυφθεί ποτέ την τελευταία 15ετία. Φέτος έχουμε ένα επιπλέον εργαλείο. Τη δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου, με τα 1500 ευρώ καθαρά το μήνα για κάθε γιατρό, όπου η πρόσκληση θα γίνει τώρα αρχές Απριλίου, θα έχει και αυτά τα 1500 ευρώ μέσα. Άρα πιστεύω ότι με τα 600 ευρώ που δίνουμε εμείς συν 1500 ευρώ από τη δωρεά Χατζηιωάννου, συν τα σπίτια που δίνουν οι περισσότεροι Δήμοι, ένας γιατρός θα πάει σε ένα μικρό νησί, θα έχει περίπου 3.000 όφελος τον μήνα. Επίσης, έχουμε πια ωριμάσει έργα με κατοικίες γιατρών σε διάφορα νησιά, όπως παραδείγματος χάρη στα Ψαρρά. Έχουμε χτίσει σπίτια στη Σάμο. Χτίζουμε σπίτια στη Σαντορίνη. Στη Μύκονο εγκαινιάσαμε πέρυσι και κάλυψαν γρήγορα τα μέσα. Στη Σαντορίνη δεν μπορούσαν με τίποτα οι γιατροί μας να βρουν κατοικίες και αυτό ανέβαζε πολύ και τον κόστος και αποθάρρυναν να πάνε. Δεχτήκαμε μια σημαντική δωρεά από ένα σημαντικό δωρητή τον κ. Ρούσσο εκεί και προχωρήσαμε στην οικοδόμηση σπιτιών. Θα είναι έτοιμα του χρόνου».

Για την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ που λέει ότι υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής λόγω του συστήματος των εφημεριών: «Αυτή είναι μια σημαντική διαφωνία που έχουμε με την ΕΙΝΑΠ από πέρυσι. Πράγματι, πέρυσι αλλάξαμε τον τρόπο της συνεφημέρευσης στο νοσοκομείο και βάλαμε πολλά νοσοκομεία στη λεγόμενη πρωινή εφημερία. Αύξησαν δηλαδή τις ώρες της εφημερίας. Με ποιο σκοπό; Να έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο οι ασθενείς να πάνε σε ένα νοσοκομείο και άρα να σπάει ο κόσμος κατά τη διάρκεια της μέρας σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το νέο σύστημα συνεφημέρευσης οδήγησε σε μείωση μέση μείωση της αναμονής περίπου 17%. Δεν είναι μικρή η μείωση αυτή. Προφανώς στην εφαρμογή του έχει κάποια προβλήματα και πράγματι και εγώ επανεξετάζω ορισμένα σημεία αυτής της συνεφημέρευσης για το πως θα το κάνουμε λίγο πιο λειτουργικό. Ενδεχομένως μετά το Πάσχα να έχουμε κάποιες αποφάσεις για αυτό».

Για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και για την ανάρτησή του στην οποία αναφέρεται στην «συμμορία της μιζέριας» ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ανέβασα σε κάρτα που αναφέρει το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία που κήρυξε η ΟΕΓΕ και η ΕΙΝΑΠ στη Νίκαια. Στους 526 γιατρούς έκαναν απεργία οι 6. Στα κανάλια από τη Νίκαια έβγαιναν και με βρίζανε περισσότεροι από 6. Γίνεται το επεισόδιο που είδατε αυτός ο χαμός εκεί, το ξύλο, τα φτυσίματα και τα υπόλοιπα. Βγήκε ο εν λόγω γιατρός και είπε “κάναμε μια φιλειρηνική διαδήλωση”. Αυτό που είδαμε λέγεται φιλειρηνική διαδήλωση; Η «συμμορία της μιζέριας» δεν είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Είναι το 1,6 των γιατρών και των νοσηλευτών. Άλλο πράγμα είναι να αντιδράσεις γιατί έχεις κάποια αιτήματα που πολύ λογικό είναι και να αντιδράς και να τα θέσεις και να τα θέσεις και δυναμικά. Άλλο πράγμα να κάνεις επεισόδια. Άλλο πράγμα να μην αναγνωρίζεις καμία πρόοδο, σε οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στη Νίκαια κάνουμε έργα 30 εκ. ευρώ».

«Ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης, μας έδωσε μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξουμε τις υποδομές μας. Από το εν δυνάμει στο ενεργεία το διάλειμμα μεταξύ των δύο είναι η δουλειά που κάναμε εμείς. Και καταφέραμε ως υπουργείο Υγείας να έχουμε τη μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από Ταμεία Ανάκαμψης από όλα τα υπουργεία της ελληνικής δημοκρατίας. Πιστεύω ότι ο Παύλος Πολάκης είναι πια ντεμοντέ, για να απαντάω γι αυτόν. Ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει κόμμα. Η γνώμη μου γι’ αυτό είναι η εξής: Ας το κάνει, έχει αρχίσει να κουράζει, όσο το αργεί γίνεται λίγο σούπα», συνέχισε.

Για τις υποκλοπές: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν»

Για τις υποκλοπές και τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, επικεφαλής της Intellexa μίλησε στην συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ένας καταδικασθείς βγαίνει και λέει ότι νομίζει την υπερασπιστική του γραμμή. Τώρα φαντάζεστε η κυβέρνηση όποτε κάποιος καταδικασθείς λέει κάτι, βγαίνει και του κάνει μήνυση; Εγώ στο θέμα των παρακολουθήσεων έχω πει την άποψή μου. Όχι τώρα. Τον Αύγουστο του 22. Αν με ρωτήσετε ποιο θεωρώ λάθος κυβερνητικό χειρισμό στην υπόθεση είναι ότι «παρασηκώσαμε» το θέμα και το «παραδραματοποιήσαμε». Είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες στον δυτικό κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν. Δεν συνηθίζω να κάνω παράνομες πράξεις. Δεν βλέπω να έχουν βγει κάτι σπουδαίο. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη να ολοκληρώσει την έρευνά της. Και εδώ είμαστε. Η ιστορία με την Cricel και όλα αυτά τα συστήματα, η πρώτη κυβέρνηση που αντιμετώπισαν του ΣΥΡΙΖΑ και θυμάμαι τα δημοσιεύματα όπου στην εταιρεία Cricel είχε πιάσει δουλειά και ο γιος του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κυρίου Τόσκα. Αυτή η εταιρεία που καταδικάστηκε στο δικαστήριο, το λέω γιατί να παρουσιαζόμαστε τώρα στην Ελλάδα ότι έπεσαν από τα σύννεφα και είναι όλες μωρές παρθένες. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος… λίγο ψυχραιμία».

Για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: «Από όλα όσα έχω κάνει σε όλες μου τις υπουργικές θητείες, τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το «Προλαμβάνω». Γιατί με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο πάει πια πάρα πολύ καλά. Έχουν κάνει χρήση του Προλαμβάνω ήδη 5,7 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Έχουμε καταγράψει όλους αυτούς τους ανθρώπους για μια σειρά νοσημάτων, από καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, καρδιαγγειακά νοσήματα και τώρα κάνουμε το μεγάλο screening για τη νεφρική δυσλειτουργία. Όσοι έχετε το My Health App μπορείτε να κλείσετε απευθείας ραντεβού από εδώ αυτόματα για να πάτε να κάνετε τις προληπτικές σας εξετάσεις. Όταν πας σε ένα διαγνωστικό κέντρο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, μόλις κάνεις την εξέταση, αυτομάτως αυτό ανεβαίνει εδώ στον Εθνικό Εργατικό Φάκελο Υγείας. Άρα το Υπουργείο Υγείας μπορεί με αλγορίθμους να κάνει να σε επιλέξει για μελλοντικά προγράμματα, να έρθουν μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια να σου ξαναστείλει με δωρεάν εξέταση».

Για το αλκοόλ και τα καπνικά για ανήλικους: «Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που επιτρέπει πια στην αστυνομία που θα κάνει τον έλεγχο σε αυτόν που θα κάνει τον έλεγχο να μην μπορεί να πει «δεν κατάλαβα». Είπαμε θέλουμε να γίνεται πάντα έλεγχος ταυτότητας του ανηλίκου. Όμως ετέθη ένα ζήτημα: Φτιάξαμε ένα σήμα στο οποίο μπορεί να κάνει την ταυτοποίηση της ανηλικότητας ο πωλητής χωρίς να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου. Του δίνει το κινητό και σκανάρει και ανώνυμα το κινητό του λέει είναι ανήλικος, είναι ενήλικας. Μάλιστα, χωρίς να ξέρει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, πού μένει, το τηλέφωνό του».

Για τις εκλογές: «Δεν έχω αρμοδιότητα επί των εκλογών. Γενικά πιστεύω στις σταθερές τετραετίες και δεν πιστεύω στους εκλογικούς αιφνιδιασμούς καθόλου. Υπό την έννοια αυτή νομίζω το σωστό για την Ελλάδα είναι να πάμε όπως έχουμε πει την άνοιξη του 27».