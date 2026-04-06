Συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως σχετικά με το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Η τρίτη συνεδρίαση διεξήχθη χωρίς εντάσεις, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και με λιγότερους παρευρισκόμενους. Η απαίτηση των συγγενών των θυμάτων για δικαιοσύνη παραμένει αμείωτη, όπως δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος: «Ήρθαμε για τη δικαίωση των ανθρώπων που χάσαμε και των τραυματιών φυσικά που υποφέρουν και όχι για να δημιουργήσουμε επεισόδια».

Από τους 36 κατηγορούμενους, μόλις τρεις έδωσαν το «παρών» στη δικαστική αίθουσα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς οικογενειών.

Για πρώτη φορά στο δικαστήριο οι γονείς της 22χρονης Ερριέτας Μόλχο

Μέσω του δικηγόρου τους, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι γονείς της 22χρονης Ερριέτας Μόλχο, του κοριτσιού από το μοιραίο τρένο του οποίου δεν βρέθηκε ποτέ η σορός. Δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, προσκομίζοντας σειρά πιστοποιητικών για να απαντήσουν σε φήμες σχετικά με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος: «Γράφονταν ότι δεν βρέθηκε DNA, ότι ήταν υιοθετημένη, για αυτό προσκομίζουμε σειρά πιστοποιητικών για να απαντήσουμε σε αυτά».

Παράσταση υποστήριξης από τους γονείς του Γεράσιμου

Την πρόθεσή τους να στηρίξουν την κατηγορία μέσω των δικηγόρων τους εξέφρασαν και οι γονείς του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο δικηγόρος του πατέρα του τόνισε: «Τρία χρόνια μετά δεν φαίνεται να έρχεται η Ανάσταση του Γεράσιμου, ο οποίος δεν είναι ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Το έγκλημα των Τεμπών είναι διαρκείας».

«Αν δεν μιλήσουν οι μάρτυρες, ποιοι θα μιλήσουν;»

Στη δίκη παρευρέθηκαν και η μητέρα και ο σύζυγος της 36χρονης στρατιωτικού Έλενας Δουρμίκας, μητέρας δύο παιδιών. Ο σύζυγός της ζήτησε την παρουσία όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, λέγοντας: «Τα παιδιά μου έχασαν τη μητέρα τους επειδή έπρεπε να πάει αυτοπροσώπως στην υπηρεσία της στην Αθήνα. Απαιτώ την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη».

Νέα ντοκουμέντα για το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος

Την ώρα που η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας έχει αναβληθεί επ’ αόριστον, στη διάθεση δικηγόρων και συγγενών βρίσκονται νέα οπτικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

Πρόκειται για φάκελο με 73 αρχεία που αποτυπώνουν τη διαδικασία ξεμπαζώματος και μπαζώματος στο σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με το υλικό, από την επόμενη κιόλας ημέρα του δυστυχήματος, μηχανήματα έργου εργάζονταν συνεχώς για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Στις 5 Μαρτίου απομακρύνθηκαν τα τελευταία βαγόνια και στις 6 Μαρτίου ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί και τσιμεντωθεί. Όπως φαίνεται, τίποτα δεν θύμιζε πλέον το τραγικό συμβάν λίγα 24ωρα πριν.

Ο πατέρας θύματος Χρήστος Βλάχος σχολίασε: «Όλα αυτά που φημολογούνται ότι βρήκανε, θησαυρό και ιστορίες, αν έχουν βρει κάτι να τα πάνε στον Τριαντόπουλο να τα καταθέσουν».

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από το Δημόσιο

Συνολικά 49 δικηγορικοί σύλλογοι δήλωσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε ότι θα πράξει το ίδιο. Εκπρόσωποι του Δημοσίου εμφανίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου λόγω περιορισμού του ωραρίου.

;