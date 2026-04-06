Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε, ωστόσο η κίνηση στα κρεοπωλεία και στη Βαρβάκειο αγορά παραμένει περιορισμένη. Οι καταναλωτές φαίνεται να προχωρούν σε αγορές με φειδώ, αποφεύγοντας τις μεγάλες ποσότητες ενόψει του Πάσχα.

Αυξημένες οι τιμές στα αμνοερίφια

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς, οι τιμές των αμνοεριφίων παρουσιάζουν αύξηση περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι. Η πλειονότητα των καταναλωτών επιλέγει φέτος μικρότερα κομμάτια, προσαρμόζοντας τις αγορές της στις συνθήκες ακρίβειας.

Στη Βαρβάκειο αγορά, οι τιμές για ολόκληρο αρνί ή κατσίκι κυμαίνονται από 12 έως 14 ευρώ το κιλό. Στα σούπερ μάρκετ, το ολόκληρο αρνί διατίθεται στα 12,90 ευρώ και το κατσίκι στα 13,90 ευρώ, σύμφωνα με τους εμπόρους.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί την αγορά είναι η μειωμένη επάρκεια αμνοεριφίων. Φέτος έχουν διατεθεί περίπου 70.000 λιγότερα ζώα, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές και την προσφορά.