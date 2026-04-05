Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος στη Θεσσαλονίκη και με τη νίκη με 3-0 σετ επί του Μίλωνα ισοφάρισε τη σειρά των ημιτελικών της Volley League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφερε για δεύτερη φορά την σειρά στα ίσια και οι δύο ομάδες πλέον αναμένεται να δώσουν το τελευταίο τους ραντεβού για την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη μπήκε δυνατά στον αγώνα, απέναντι σε έναν Μίλωνα που δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Η πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ ήρθε με ένα εκπληκτικό σερί 8-0 στο πρώτο σετ, χάρη στον Ερνάντεζ στο σερβίς και ενώ ο Μίλωνας είχε προηγηθεί 0-3 και 3-6. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να αντιδράσουν, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-20 και πήρε το προβάδισμα με 1-0.

Με το ρυθμό του αγώνα να έχει ανέβει, ο ΠΑΟΚ μπήκε εντυπωσιακά και στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα 6-2 με τον Κόλεφ να πετυχαίνει άσο. Ο Μίλωνας αντέδρασε και ισοφάρισε σε 11-11. Πέρασε μπροστά (18-19) για πρώτη φορά στο σετ, αλλά ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και ανέκτησε το προβάδισμα, κατακτώντας το σετ με 28-26 για το 2-0.

Στο τρίτο σετ, ο Μίλωνας προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο ΠΑΟΚ με καθοριστικό τον Αγκάμεζ ανέτρεψε το σκορ και «καθάρισε» το παιχνίδι με 25-21, κατακτώντας τη νίκη με 3-0 σετ.

Η σειρά επιστρέφει τώρα στη Νέα Σμύρνη, όπου θα αναδειχθεί ο δεύτερος φιναλίστ του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, με τον ΠΑΟΚ και τον Μίλωνα να δίνουν τη μάχη για την πρόκριση στον τελικό.

Τα σετ: 25-20, 28-26, 25-21

