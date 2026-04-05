Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη μπήκε δυνατά στον αγώνα, απέναντι σε έναν Μίλωνα που δεν κατάφερε να βρει ρυθμό. Η πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ ήρθε με ένα εκπληκτικό σερί 8-0 στο πρώτο σετ, χάρη στον Ερνάντεζ στο σερβίς και ενώ ο Μίλωνας είχε προηγηθεί 0-3 και 3-6. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να αντιδράσουν, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-20 και πήρε το προβάδισμα με 1-0.

Με το ρυθμό του αγώνα να έχει ανέβει, ο ΠΑΟΚ μπήκε εντυπωσιακά και στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα 6-2 με τον Κόλεφ να πετυχαίνει άσο. Ο Μίλωνας αντέδρασε και ισοφάρισε σε 11-11. Πέρασε μπροστά (18-19) για πρώτη φορά στο σετ, αλλά ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και ανέκτησε το προβάδισμα, κατακτώντας το σετ με 28-26 για το 2-0.

Στο τρίτο σετ, ο Μίλωνας προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά ο ΠΑΟΚ με καθοριστικό τον Αγκάμεζ ανέτρεψε το σκορ και «καθάρισε» το παιχνίδι με 25-21, κατακτώντας τη νίκη με 3-0 σετ.

Η σειρά επιστρέφει τώρα στη Νέα Σμύρνη, όπου θα αναδειχθεί ο δεύτερος φιναλίστ του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, με τον ΠΑΟΚ και τον Μίλωνα να δίνουν τη μάχη για την πρόκριση στον τελικό.