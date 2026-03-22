Μετά τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους το Σάββατο, δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή δύο βίντεο από αναχαιτίσεις αντίστοιχων πυραύλων στην ατμόσφαιρα.

Όπως έγινε γνωστό, το Ιράν εκτόξευσε για ακόμη μία φορά βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ντιμόνα του Ισραήλ, της περιοχής που επλήγη χθες και η οποία βρίσκεται 13 χιλιόμετρα από πυρηνικό αντιδραστήρα, όμως ο πύραυλος αυτός αναχαιτίστηκε μέσατων Άστρων σε ένα εντυπωσιακό όσο και τρομακτικό μπλε νέφος από πύραυλο τύπου Arrow-3.

Footage posted to social media indicates an exoatmospheric interception by the long-range Arrow 3 air defense system of the Iranian missile fired at the Dimona area. https://t.co/a4yIljA7PQ pic.twitter.com/JtZrP88C7o — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2026

O Πόλεμος των Άστρων φαίνεται πώς είναι εδώ και ψηλά πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, ακόμη και σε ύψος 100 χιλιομέτρων, στις παρυφές του Διαστήματος, η μάχη των πυραύλων είναι αδυσώπητη.

Τι συμβαίνει όμως πάνω από τα κεφάλια μας και τι είναι αυτό το τρομακτικό μπλε νέφος που υποδηλώνει τη Μάχη του Διαστήματος;

Το πρώτο στοιχείο που τραβά την προσοχή είναι το σχήμα των εκρήξεων. Η σχεδόν σφαιρική μορφή υποδηλώνει ότι αυτές συνέβησαν σε μεγάλο ύψος, όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι εξαιρετικά χαμηλή. Συνήθως, πρόκειται για ύψος άνω των 50 χιλιομέτρων, κοντά στη λεγόμενη γραμμή Κάρμαν (100 χλμ.), το συμβατικό όριο του διαστήματος όπου τα αεροδυναμικά φαινόμενα παύουν να ισχύουν.

Η εκτίμηση του ακριβούς ύψους με γυμνό μάτι είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς τέτοιες αναχαιτίσεις έχουν καταγραφεί ελάχιστες φορές στην ιστορία. Ωστόσο, το καθαρό, τεράστιο σφαιρικό σχήμα δείχνει ότι η έκρηξη σημειώθηκε τουλάχιστον στα 50 χιλιόμετρα.

Δεύτερο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το χρώμα. Επηρεάζεται από το καύσιμο τόσο του στόχου όσο και του αναχαιτιστικού πυραύλου, αλλά και από τη φύση της έκρηξης εκτός ατμόσφαιρας. Πιθανότατα, η υψηλή θερμοκρασία του καυσίμου δημιούργησε την χαρακτηριστική μπλε-ροζ απόχρωση, παρόμοια με πλάσμα.

Αν η έκρηξη γινόταν σε πυκνότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, θα θύμιζε τις αναχαιτίσεις που παρατηρούνται στην Ουκρανία.

Η δυσκολία της εξωατμοσφαιρικής αναχαίτισης

Η εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση βαλλιστικών στόχων αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές της αντιπυραυλικής άμυνας. Σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, η παραμικρή αλλαγή πορείας ενός εχθρικού πυραύλου μπορεί να τον απομακρύνει από το σημείο πρόσκρουσης, καθιστώντας την αναχαίτιση εξαιρετικά δύσκολη.

Τα περισσότερα σύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα που μπορούν να αναχαιτίσουν σύνθετους βαλλιστικούς στόχους χρησιμοποιούν την τεχνική hit-to-kill – δηλαδή την απευθείας σύγκρουση με τον στόχο. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο έκρηξης κοντά στον στόχο, η κινητική πρόσκρουση προκαλεί κρίσιμη ζημιά και αποσταθεροποιεί την τροχιά του πυραύλου. Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται σε συστήματα όπως τα αμερικανικά SM-3, THAAD και GMD.

Τα όρια και οι τεχνικές προκλήσεις

Η εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση έχει σχεδιαστεί για την καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι μπορούν να αναχαιτιστούν κατά τη μέση φάση της πτήσης κοντά στη γραμμή Κάρμαν. Οι διηπειρωτικοί πύραυλοι, αντίθετα, απαιτούν αναχαίτιση σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη – άνω των 700 χιλιομέτρων – με συστήματα όπως το αμερικανικό RIM-161 Standard Missile 3.

Η διαδικασία αυτή μοιάζει με το να προσπαθεί κανείς να πετύχει έναν κόκκο άμμου μέσα από το μάτι μιας βελόνας σε τεράστια ταχύτητα. Παρά τη δυσκολία, η επιτυχής εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση θεωρείται ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων, αν και παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά εγχειρήματα της σύγχρονης άμυνας.