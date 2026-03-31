Δεν είναι πολύ μακριά το διάστημα που θρηνήσαμε στους δρόμους της Ρουμανίας τον χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Πρόσφατα, είχαμε νέα περιπέτεια στην άσφαλτο, ευτυχώς όμως χωρίς άσχημη κατάληξη και πάλι καλά να λέμε. Οι παίδες του βόλεϊ, τα παιδιά κάτω των 18 ετών, κλήθηκαν να αγωνιστούν στον όμιλο της Ρουμανίας και στην πόλη Πλοέστι. Αρχηγός της αποστολής ήταν το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος και τιμ μάνατζερ ο έφορος εθνικών ομάδων Τάκης Καβαλλιεράκης. Εως εδώ καλά. Αποφασίστηκε να μεταβούν οδικώς. Με πούλμαν. Αλλά εδώ έγινε το λάθος: ενώ πάντα σε ανάλογες αποστολές υπάρχει και δεύτερος οδηγός, στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγε μόνο ένας!

Δόθηκαν οι τρεις αγώνες, ήρθε η πρόκριση στα τελικά του ευρωπαϊκού του ερχόμενου καλοκαιριού, οπότε η επιστροφή στη βάση ήταν το ζητούμενο. Και ξαφνικά ο οδηγός λιποθύμησε! Ελέχθη πως το λεωφορείο είχε σταματήσει. Πως δεν έπαιρνε μπροστά η μίζα. Ότι δεν υπήρξε τόσος μεγάλος κίνδυνος. Όπως να έχει, το πούλμαν ακινητοποιήθηκε. Και χάλασε! Αλλά το βέβαιο είναι ένα. Τα παιδιά, όλοι οι αθλητές πανικοβλήθηκαν. Υπήρξε πανικός. Ο οδηγός ναι μεν συνήλθε γιατί είχε πέσει πάνω στο τιμόνι, αλλά δεν μπορούσε να οδηγήσει ούτε είχαν σκοπό να τον αφήσουν να αναλάβει το ταξίδι της επιστροφής. Τελικά, ήρθε νέος οδηγός , ένα άλλο πούλμαν από το Βουκουρέστι και η ομάδα με την πρόκριση στις αποσκευές γύρισε στην Ελλάδα. Χωρίς άλλο απρόοπτο. Ευτυχώς!