Ο πόλεμος δεν είναι πια αυτό που βλέπουμε. Δεν περιορίζεται σε χαρακώματα, ούτε σε γραμμές μετώπου. Στον 21ο αιώνα, ο πόλεμος μετακινείται. Διαχέεται. Και, κυρίως, αποκτά νέες γεωγραφίες.

Τα τελευταία στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν μια τέτοια μετατόπιση: την πιθανή εμπλοκή της Ουκρανίας στη Λιβύη, με στόχο τη ρωσική «σκιώδη» ναυτιλία στη Μεσόγειο.

Αν επιβεβαιωθούν, δεν πρόκειται για μια απλή επιχειρησιακή εξέλιξη. Πρόκειται για μια στρατηγική αλλαγή.

Από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο: Μέχρι σήμερα, η Ουκρανία είχε καταφέρει να αναπτύξει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική τακτική στη Μαύρη Θάλασσα: τη χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων drones για επιθέσεις σε ρωσικά πλοία και υποδομές. Μια ασύμμετρη στρατηγική, χαμηλού κόστους αλλά υψηλής απόδοσης.

Τώρα, το ίδιο μοντέλο φαίνεται να επεκτείνεται.

Η Μεσόγειος, μια θάλασσα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μακριά από τον πυρήνα της σύγκρουσης, μετατρέπεται σε νέο πεδίο επιχειρήσεων. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για στρατιωτικά πλοία, αλλά για εμπορικά. Για δεξαμενόπλοια. Για ενέργεια.

Ο «στόλος φάντασμα» της Ρωσίας

Στο επίκεντρο βρίσκεται αυτό που αποκαλείται «shadow fleet». Ένα δίκτυο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Πλοία παλαιά, με ασαφή ιδιοκτησία, συχνά υπό σημαίες ευκαιρίας και με αλλοιωμένα δεδομένα εντοπισμού. Ένα παράλληλο σύστημα μεταφοράς ενέργειας που κρατά ζωντανή την εξαγωγική δυνατότητα της Μόσχας.

Και ακριβώς γι’ αυτό, αποτελεί στόχο. Η ενέργεια είναι το αίμα της ρωσικής οικονομίας. Και κάθε πλήγμα σε αυτό το δίκτυο έχει πολλαπλάσια σημασία από μια συμβατική στρατιωτική επιτυχία.

Η Λιβύη ως γεωπολιτικός κόμβος

Η πιθανή παρουσία ουκρανικών δυνάμεων στη Λιβύη, με τη στήριξη της κυβέρνησης της Τρίπολης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Η χώρα, ήδη εύθραυστη πολιτικά, αποκτά έναν νέο ρόλο: αυτόν του κόμβου επιχειρήσεων.

Η Τρίπολη, η Μισράτα, η Ζαουΐα – περιοχές με πρόσβαση στη θάλασσα και κοντά σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές – αποκτούν στρατηγική σημασία. Από εκεί, τα drones μπορούν να φτάσουν σε στόχους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εκτός εμβέλειας.

Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρωσία. Αφορά και την ίδια τη Μεσόγειο ως χώρο σταθερότητας.

Αν κάτι γίνεται σαφές, είναι ότι η Ουκρανία δεν περιορίζεται πια στην άμυνα. Επιχειρεί να επεκτείνει τον πόλεμο σε επίπεδα που πλήττουν την οικονομική καρδιά του αντιπάλου.

Δεν στοχεύει μόνο στρατιωτικές μονάδες. Στοχεύει ροές. Εμπορικές διαδρομές. Αλυσίδες εφοδιασμού.

Είναι μια στρατηγική που μετατρέπει τον πόλεμο σε σύγκρουση συστημάτων.

Ωστόσο, αυτή η γεωγραφική επέκταση ενέχει κινδύνους. Η Λιβύη, ήδη κατακερματισμένη, κινδυνεύει να μετατραπεί σε πεδίο έμμεσης σύγκρουσης. Ένα νέο proxy theatre, όπου διαφορετικές δυνάμεις δρουν χωρίς άμεση αντιπαράθεση.

Και η Μεσόγειος, μια από τις πιο κρίσιμες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου, ενδέχεται να βρεθεί σε τροχιά αστάθειας.

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία δεν είναι απλώς στρατιωτικές ενέργειες. Έχουν επιπτώσεις στην ασφάλιση, στο κόστος μεταφοράς, στις τιμές της ενέργειας. Επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Ένας πόλεμος χωρίς σύνορα

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: ο πόλεμος στην Ουκρανία παύει να είναι τοπικός. Μετατρέπεται σε ένα πολυεπίπεδο, παγκόσμιο φαινόμενο.

Από τα χαρακώματα της ανατολικής Ευρώπης μέχρι τα νερά της Μεσογείου, οι γραμμές της σύγκρουσης επαναχαράσσονται.

Και σε αυτό το νέο τοπίο, οι στόχοι δεν είναι μόνο στρατιωτικοί. Είναι οικονομικοί. Ενεργειακοί. Συμβολικοί.

Ίσως, τελικά, αυτή να είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα του σύγχρονου πολέμου: ένας αγώνας όχι μόνο για εδάφη, αλλά για ροές. Για επιρροή. Για έλεγχο.

Και όσο αυτές οι γραμμές μετακινούνται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ορίσουμε πού ακριβώς τελειώνει ο πόλεμος – και πού αρχίζει ο κόσμος.