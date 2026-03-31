Έντονο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το διαμέρισμα ενός φιλάθλου στη Ζένιτσα, το οποίο έγινε viral λόγω της μοναδικής θέας του προς το γήπεδο «Bilino Polje», ενόψει της αναμέτρησης Βοσνία–Ιταλία.

Ιταλικά ΜΜΕ βρέθηκαν στην πόλη για το μεγάλο παιχνίδι και στράφηκαν και στην ιστορία του συγκεκριμένου οπαδού, του Ντίνo Μουγιάνοβιτς, ο οποίος αποκάλυψε ότι δέχτηκε αρκετές ασυνήθιστες προτάσεις από ενδιαφερόμενους που ήθελαν να δουν τον αγώνα από το σπίτι του.

Μεταξύ άλλων, όπως είπε, του έγιναν προτάσεις με χρήματα, αυτοκίνητα, αλλά και διάφορα είδη σε είδος, όπως καύσιμη ύλη και τρόφιμα. «Μου πρότειναν χρήματα, αυτοκίνητα και ακόμη δύο τόνους πέλετ για θέρμανση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρξε και ακόμη πιο παράξενη πρόταση. «Η πιο παράξενη πρόταση ήταν ένας τόνος πατάτες για τον επόμενο χειμώνα. Αγνόησα όλα τα αιτήματα. Ήταν περισσότερο μια πρόκληση, όχι πραγματική προσφορά».

Παρά το ενδιαφέρον που προκλήθηκε, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον χώρο του σε κανέναν, επιλέγοντας να δει τον αγώνα με τους δικούς του ανθρώπους. «Θα παρακολουθήσω τον αγώνα με την οικογένεια και τους φίλους μου, όπως πάντα. Το σπίτι και το μπαλκόνι είναι για εμάς. Θα στηρίξουμε την εθνική, τον Τζέκο, τον Ντεμίροβιτς και όλους τους άλλους».

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης τη σχέση του με το γήπεδο και την ιστορική σημασία της περιοχής, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος για την έκβαση της αναμέτρησης, τονίζοντας: «Με όλο τον σεβασμό στους Ατζούρι, η Ιταλία θα χάσει το τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Βοσνία θα είναι στο Μουντιάλ».