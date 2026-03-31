Ο δρόμος για τον ποδοσφαιρικό παράδεισο της Ιταλίας περνά μέσα από την κόλαση της Ζένιτσα. «Νίκη ή θάνατος» είναι το σύνθημα του μεγάλου Τότι που δημιουργεί τα ρείθρα για να περιχαρακώσει τον στόχο.

Σήμερα συμπληρώνονται 4.298 ημέρες από την τελευταία φορά που η Σκουάντρα Ατζούρα αγωνίστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ηταν 24 Ιουνίου 2014 στην πόλη Νατάλε της Βραζιλίας όταν η ιταλική ομάδα γνώριζε την ήττα με 1-0 από την Ουρουγουάη και έμενε εκτός των νοκάουτ αγώνων.

Μια προφητική εξέλιξη όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια. Μέλη εκείνης της ομάδας ήταν ο Μπουφόν και ο Μπονούτσι οι οποίοι σήμερα συγκροτούν μαζί με τον άλλοτε συμπαίκτη τους στη Nationale, Τζενάρο Γκατούζο την ηγετική ομάδα στο προπονητικό σταφ.

Η απουσία της τετράκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας από τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις δεν έχει προηγούμενο στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ενώ πριν απ’ το 2014 είχε απουσιάσει μόλις μία φορά, το 1958.

Η μαρτυρική Ζένιτσα (70 χιλιόμετρα βόρεια του Σεράγεβο) αποτελεί το προπύργιο της εθνικής ομάδας της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης η οποία αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της Ιταλίας πριν από το ταξίδι στη Βόρεια Αμερική.

Το χιονισμένο στάδιο Bilino Polje θα υποδεχτεί απόψε (21.45) τις δύο ομάδες χωρίς όμως να είναι γεμάτο. Παρά τη μικρή χωρητικότητά του, μόλις 16.500 θεατές, στις εξέδρες θα βρίσκονται 8.800 φίλαθλοι λόγω της τιμωρίας που επέβαλε στους Βόσνιους η UEFA για τα ρατσιστικά συνθήματα στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ρουμανία και την ολιγόλεπτη διακοπή που αποφάσισε ο διαιτητής Ολιβερ.

Οι βεράντες και οι ταράτσες των γύρω κτιρίων θα είναι ασφυκτικά γεμάτες ενώ κάποιοι επιτήδειοι προσπαθούν να βγάλουν κέρδος «πουλώντας» θέσεις στους απεγνωσμένους φίλους της βοσνιακής ομάδας.

Το Bilino Polje δεσπόζει μεταξύ των καμινάδων και της τοπικής φυλακής και αποτελεί ιερό τόπο για το ποδόσφαιρο της χώρας καθώς σ’ αυτό το γήπεδο, το 2013, η Βοσνία εξασφάλισε την πρώτη και μοναδική της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Βοσνία κατέχει το προνόμιο να είναι η πρώτη ομάδα που έχει αγωνιστεί σε Μουντιάλ αλλά όχι σε διοργάνωση σε επίπεδο ηπείρου (Euro).

Η κατάσταση του γηπέδου αποτελεί τη μεγάλη παγίδα για τους Ιταλούς. Ο έτσι κι αλλιώς κακός αγωνιστικός χώρος χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο λόγω του χιονιού και των βροχών των τελευταίων ημερών, ενώ το χορτάρι είναι τόσο ψηλό που θυμίζει ολλανδική κοιλάδα. Αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που ο Γκατούζο μετέθεσε το ταξίδι της ιταλικής αποστολής για το Σεράγεβο για χθες, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα οι παίκτες του στο Κοβερτσιάνο.

Οι Ιταλοί είναι έξαλλοι με τον επικεφαλής της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο που επέτρεψε να διεξαχθεί ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Ο Τύπος προειδοποιεί επίσης τον Γκατούζο για τις μπλόφες του βόσνιου ομολόγου του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ. Δεν αποτελεί σχήμα λόγου αλλά μια πραγματικότητα. Ο άλλοτε παίκτης των – μεταξύ άλλων – Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με το πόκερ και πριν γίνει προπονητής συμμετείχε στο World Series καταλαμβάνοντας την άκρως τιμητική 19η θέση.

Υπάρχει επίσης το αγκάθι της υπεροψίας που επέδειξαν κάποιοι παίκτες της Ιταλίας, ανάμεσά του και ο Ντιμάρκο, πανηγυρίζοντας για την πρόκριση της Βοσνίας εις βάρος της Ουαλίας στα πέναλτι, θεωρώντας προφανώς πως ο Τζέκο και οι συμπαίκτες του είναι κατώτερος αντίπαλος.

Ο Ντιμάρκο προσπάθησε να διορθώσει τη ζημιά αλλά οι Βόσνιοι πρόλαβαν και απέκτησαν ένα επιπλέον κίνητρο. Ο Τζέκο πάντως υποβάθμισε χθες το θέμα θεωρώντας υπερβολικές τις αντιδράσεις. «Ο Ντιμάρκο έγραψε πως δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν και του απάντησα: “Ποιο είναι το θέμα; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”».

Για να προσθέσει: «Δεν ξέρω γιατί δεν ήθελαν να παίξουν με την Ουαλία. Αν τη φοβούνται κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Για τους Ατζούρι διακυβεύονται πολλά μετά την απουσία τους από δύο Παγκόσμια Κύπελλα, κάτι που σημαίνει πως φοβούνται. Αύριο (σήμερα) η Ιταλία δεν θα μας υποτιμήσει αλλά δεν έχει πια τον Τότι ή τον Ντελ Πιέρο. Εχει ποιότητα αλλά αυτοί οι παλιοί ήταν διαφορετικοί».

Για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ο πολύπειρος επιθετικός που σκοράρει για την εθνική ομάδα της χώρας του επί είκοσι συναπτά έτη, είπε πως οι Ιταλοί είναι συνηθισμένοι σε τέτοια γήπεδα αφού πολλά από τα δικά τους δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Ο Μπαρμπάρεζ ήταν ξεκάθαρος για το αγωνιστικό πλάνο της Βοσνίας. «Αν σκοράρουμε θα παρκάρουμε το λεωφορείο μπροστά στην εστία». Σχολιάζοντας τη δήλωση του Τότι (νίκη ή θάνατος) ο βόσνιος προπονητής τόνισε πως «όσο σημαντικός είναι ο αγώνας για τους Ιταλούς άλλο τόσο είναι και για μας».

Στην Πρίστινα, το Κόσοβο το οποίο βρίσκεται στην 78η θέση στο ranking της FIFA, υποδέχεται την Τουρκία με στόχο να εξασφαλίσει την παρθενική του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η νίκη του με 4-3 επί της Σλοβακίας στην Μπρατισλάβα θεωρήθηκε μεγάλη έκπληξη που γιορτάστηκε ανάλογα. «Βρισκόμαστε σε κατάσταση ευφορίας αλλά πρέπει να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι με ηρεμία», δηλώνει ο προπονητής του Φράνκο Φόντα, ο οποίος θεωρεί πως οι πιθανότητες πρόκρισης είναι 50-50.

Στη Στοκχόλμη η Σουηδία με τον Γκιόκερες σε μεγάλη φόρμα θα υποδεχτεί την Πολωνία του Λεβαντόφσκι, ενώ στην Πράγα η Τσεχία θα προσπαθήσει να επιστρέψει σε Μουντιάλ ύστερα από είκοσι χρόνια αντιμετωπίζοντας τη Δανία η οποία συμμετείχε στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας.