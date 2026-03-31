Τεράστιο ενδιαφέρον έχουν οι «μάχες» για τα playoffs του Μουντιάλ της ευρωπαϊκής ζώνης που θα δώσουν και τελευταία τέσσερα εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Ιταλία φιλοξενείται (31/3, 21:45, NovaSports1) στη «Ζένιτσα» από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε μία όπως αναμένεται «καυτή» ατμόσφαιρα. Η «σκουαντρα ατζούρα» έχουν ως στόχο την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2014.

Η Σουηδία υποδέχεται (31/3, 21:45, NovaSports2) στη «Σόλνα» την Πολωνία. Οι δύο ομάδες για να φτάσουν μέχρι εδώ κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Ουκρανίας και της Αλβανίας αντίστοιχα.

Το Κόσοβο αντιμετωπίζει (31/3, 21:45, NovaSports6) στην «Πρίστινα» την Τουρκία και θέλει να πετύχει μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της χώρας.

Η Τσεχία υποδέχεται (31/3, 21:45, NovaSports3) στην «Πράγα» τη Δανία. Οι δύο ομάδες απέκλεισαν την Ιρλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία στις προηγούμενες τους αναμετρήσεις.

Οι όμιλοι που συμπληρώνουν τα ζευγάρια:

1ος Όμιλος

• Μεξικό

• Νότια Αφρική

• Νότια Κορέα

• Τσεχία – Δανία

2ος Όμιλος

• Καναδάς

• Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία

• Κατάρ

• Ελβετία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

• Παραγουάη

• Αυστραλία

• Κόσοβο – Τουρκία

6ος Όμιλος

• Ολλανδία

• Ιαπωνία

• Σουηδία – Πολωνία

• Τυνησία

Εκτός από τα 4 εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης, υπάρχουν και τα μπαράζ των υπόλοιπων Ηπείρων. Άλλες δύο θέσεις απομένουν εδώ για να συμπληρωθεί το παζλ των ομίλων.

Στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού το Ιράκ κοντράρεται με τη Βολιβία. Νωρίτερα, επίσης στο Μεξικό, το Κονγκό καλείται να τα βγάλει πέρα με την Τζαμάικα.

Από το πρώτο ζευγάρι θα συμπληρωθεί ο 9ος όμιλος:

Γαλλία

Σενεγάλη

Νορβηγία

Ιράκ ή Βολιβία

Από το δεύτερο ζευγάρι θα προκύψει η 4άδα στον 11ο όμιλο: