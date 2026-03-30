Ένα από τα τέσσερα εισιτήρια που θα δοθούν την Τρίτη το βράδυ (31/3, 22:00) είναι αυτό ανάμεσα στη Βοσνία και την Ιταλία. Το ματς θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο των Βόσνιων, στη Ζένιτσα. Οι εκεί καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Και κλασικά, ο αγωνιστικός χώρος κακός. Κάτι που βολεύει το σκληρό παιχνίδι των Βαλκάνιων, σε αντίθεση με τους ντελικάτους Ιταλούς. Τα πρώτα βίντεο από τις συνθήκες στη Ζένιτσα έχουν γίνει viral.

Αυτή ήταν η εικόνα του γηπέδου την Κυριακή (29/3). Μία ημέρα μετά οι συνθήκες ήταν σαφώς καλύτερες, αλλά λογικό ο αγωνιστικός χώρος να είναι επιβαρημένος και με… τρύπες. Η απόδειξη εδώ.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία των Βόσνιων, η θερμοκρασία την ώρα του αγώνα δεν θα ξεπερνά το μηδέν και η πιθανότητα χιονόπτωσης είναι υψηλή.

Μην ξεχνάμε πως οι Βόσνιοι οπαδοί είναι άκρως ευρηματικοί και προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρακολουθήσουν το παιχνίδι στο μικρό κάστρο των 9.000 θέσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ψάχνουν μάλιστα τρόπο, όσοι δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, να νοικιάσουν μπαλκόνια πολυκατοικιών γύρω από το γήπεδο. Οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν μετατρέψει τις βεράντες τους σε… αυτοσχέδιες εξέδρες, με σκοπό να ενισχύσουν με κάθε τρόπο την Εθνική ομάδα τους.