Όταν οι άνθρωποι φαντάζονται το τέλος της Γης, συνήθως σκέφτονται έναν αστεροειδή που τη χτυπά ή τον Ήλιο να την καταπίνει ολόκληρη. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο πραγματικός μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι πολύ πιο αθόρυβος.

Η ατμόσφαιρα του πλανήτη μπορεί να πάψει να υποστηρίζει σύνθετες μορφές ζωής πολύ πριν η ίδια η Γη καταστραφεί φυσικά. Δεν πρόκειται για μια ξαφνική αλλαγή, αλλά για μια αργή αντίστροφη μέτρηση μέσα στον βαθύ χρόνο, που προκαλείται από τον Ήλιο καθώς γερνά και γίνεται σταδιακά πιο θερμός.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι αντιληπτή από χρόνο σε χρόνο, αλλά σε τεράστια χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα συσσωρεύονται και μεταμορφώνουν τον πλανήτη.

Η αργή μεταβολή που προέρχεται από τον Ήλιο

Ο Ήλιος βρίσκεται λίγο πριν από το μέσο της ζωής του και, σύμφωνα με επιστημονική επισκόπηση της NASA, η Γη θα πάψει να είναι κατοικήσιμη για σύνθετες μορφές ζωής σε λίγο περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Η ίδια μακροπρόθεσμη ανάλυση αναφέρει ότι ο Ήλιος θα επεκταθεί σε ερυθρό γίγαντα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια – ένα γεγονός που θα συμβεί πολύ αργότερα.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερη ποσότητα νερού εξατμίζεται, εντείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με το πέρασμα των αιώνων, αυτός ο μηχανισμός ανατροφοδότησης μπορεί να οδηγήσει τη Γη σε μια ανεξέλεγκτη θερμοκηπιακή κατάσταση, μετατρέποντάς την σε έναν πολύ πιο θερμό και ξηρό κόσμο.

Τι αποκάλυψαν 400.000 προσομοιώσεις

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Geoscience, οι ερευνητές Kazumi Ozaki από το Toho University και Christopher Reinhard από το Georgia Institute of Technology ανέπτυξαν ένα μοντέλο που συνδύαζε κλίμα, ωκεανούς, ατμόσφαιρα και βιοχημεία.

Μετά από σχεδόν 400.000 προσομοιώσεις, εκτίμησαν ότι η ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο της Γης θα διατηρηθεί για περίπου ακόμη 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η σειρά των γεγονότων: η απώλεια οξυγόνου ενδέχεται να προηγηθεί της δραματικής απώλειας νερού στο διάστημα.

Με άλλα λόγια, ο αέρας θα μπορούσε να «τελειώσει» πρώτος.

Γιατί ενδιαφέρονται σήμερα οι επιστήμονες

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την περιέργεια για το μακρινό μέλλον. Αν το οξυγόνο αποτελεί προσωρινό δείκτη ζωής, τότε οι αστρονόμοι που αναζητούν κατοικήσιμους πλανήτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη και άλλες ενδείξεις.

Έρευνα του 2024, υπό την καθοδήγηση του Keming Zhang από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα: η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη για περίπου «ένα ακόμη δισεκατομμύριο χρόνια», πριν οι ωκεανοί της εξατμιστούν λόγω υπερθέρμανσης.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για προειδοποίηση για τον επόμενο αιώνα ή το επόμενο εκατομμύριο χρόνια. Η σύγχρονη κλιματική αλλαγή εξελίσσεται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από αυτούς που μπορεί να εξηγηθούν από τη φυσική δραστηριότητα του Ήλιου.

Πηγή: ecoticias.com