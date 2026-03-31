«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στην Αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κατεξοχήν ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Λαμβάνουμε υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των πρόσφατων περιστατικών βίας στην πόλη. Απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση, σαφήνεια και, βεβαίως, λογοδοσία» τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνει «στηρίζουμε την ανάγκη για μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση και για την προστασία όλων των Σύρων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, χωρίς διακρίσεις λόγω θρησκευτικής ή εθνοτικής καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάκαμψη. Ο πλούτος της Συρίας έγκειται στην πολυμορφία και τον πλουραλισμό της κοινωνίας της και οι Χριστιανοί αποτελούν ιστορικό και αναπόσπαστο μέρος της πολυπολιτισμικής συριακής κοινωνίας».

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Συρίας και προσφέρει στήριξη τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και υπό την ιδιότητά της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» συνεχίζει το ΥΠΕΞ το οποίο καταλήγει: «Η Ελλάδα αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά δεν παραβλέπουμε τις προκλήσεις. Αναμένουμε οι διαβεβαιώσεις που έχει παράσχει η συριακή Κυβέρνηση, να τηρηθούν».