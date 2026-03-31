Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας, μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν επιτέθηκε και προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα δεξαμενόπλοιο που είναι γεμάτο με αργό πετρέλαιο και βρίσκεται στα ανοικτά του Ντουμπάι, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις πετρελαιοπηγές του Ιράν, αν αυτό το τελευταίο δεν ανοίξει το στενό του Χορμούζ.

Το πλήγμα στο υπό σημαία Κουβέιτ πετρελαιοφόρο Al-Salmi είναι η πιο πρόσφατη επίθεση σε εμπορικό σκάφος με πυραύλους ή εναέρια και θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα στον Κόλπο και το στενό του Χορμούζ αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κάθετα για λίγο και πάλι μετά την επίθεση στο τάνκερ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων με τις σημερινές τιμές.

Οι αρχές στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν αργότερα ότι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο τάνκερ. Πρόσθεσαν ότι δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου και δεν τραυματίσθηκαν μέλη του πληρώματος.