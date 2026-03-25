Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

«205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ευχές, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου!».