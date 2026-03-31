Στην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε η Μαρινέλλα, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και αγάπη. Η ταφή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε νωρίτερα για να την αποχαιρετήσει.

Ο Γιώργος Νταλάρας στον επικήδειό του τόνισε ότι η Μαρινέλλα δεν πέθανε, «πέταξε πάνω από το Ηρώδειο σαν την Εκάβη», προσθέτοντας πως για εκείνον «πέθανε η δεύτερη μάνα του».

Η Χάρις Αλεξίου εκφώνησε λόγο με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου», συγκινώντας βαθιά τους παρευρισκόμενους.

Το «παρών» στο τελευταίο αντίο

Στο λαϊκό προσκύνημα παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής. Ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Χάρης Δούκας, ο Μάριος Φραγκούλης,

ο Γιώργος Περρής, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Λίνα Μενδώνη, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Ηλίας Ψινάκης και ο Αντώνης Ρέμος.

Παρόντες ήταν επίσης οι Μελίνα Ασλανίδου, Ζωή Ράπτη, Σπύρος Μπιμπίλας, Μαρίνα Βερνίκου, Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Κατσαρός, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαργαρίτης,

Κατερίνα Κούκα, Κωνσταντίνα, Άντζελα Δημητρίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Πέγκυ Ζήνα, Γιώργος Χατζηνάσιος, Λάκης Λαζόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Γρηγόρης Βαλτινός και Τζώρτζια Κεφαλά.

Χάρις Αλεξίου: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Με λόγια γεμάτα σεβασμό και αγάπη, η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτισε τη μεγάλη ερμηνεύτρια, αναφέροντας πως «όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα, σε αποχαιρετά με λόγια εμβληματικά και λατρευτικά. «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες. Και ας χτυπούσε η καρδιά σου. Ο κόσμος περίμενε να επιστρέψεις, γιατί έτσι μας είχες μάθει. Μιλά για σένα όλος ο Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, με λόγια εμβληματικά, λατρευτικά. Πολλοί σε λένε μάνα. Μιλάνε για το χιούμορ, το νοιάξιμο σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη για όσους σε γνώρισαν. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η κρυστάλινη φωνή από ποια πηγή είχε βγει; Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου σαν να ήθελες να πετάξεις. Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου ήσουν δώρο μεγάλης αξίας. Μας γέμισες πλούτο κυρά μου, το καταλαβαίνεις;».

Η φωνή της ράγισε καθώς απηύθυνε τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Το πλήθος, μέσα σε σιωπή, συνόδευσε τη Μαρινέλλα στο τελευταίο της ταξίδι, τιμώντας μια ζωή αφιερωμένη στο τραγούδι και στην τέχνη.

Γιώργος Νταλάρας: «Μαρινέλλα, δεν πέθανες, πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός»

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη σπουδαία ερμηνεύτρια με λόγια βαθιάς συγκίνησης, σημειώνοντας: «Άνοιξες πόρτες, έριξες κάστρα, ήσουν ανατρεπτική και επίμονη μέχρι τέλους».

«Μαρινέλλα μου είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την πορεία σου; Ήσουν πρότυπο για τις νέες γενιές. Θέλω ακόμα σου θυμίσω ότι κατάφερες κάτι απίστευτό: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες» είπε μεταξύ άλλων. «Εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, που με πήρε από παιδί από το χέρι. Καλό ταξίδι μάνα».

«Θα ανταμώσει εκεί πάνω με τον Στέλιο»

Η Βάσω Κατσαβού, χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, αποχαιρέτισε συγκινημένη τη μεγάλη φωνή, λέγοντας πως «θα ανταμώσει εκεί πάνω με τον Στέλιο» και «να του πει ότι τον αγαπάμε».

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη μέσα και έξω από τη Μητρόπολη, όπου φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής σε μια καλλιτέχνιδα που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.

Τα μηνύματα στις κορδέλες των στεφάνων

Δεκάδες στεφάνια τοποθετήθηκαν κατά μήκος της εισόδου, δημιουργώντας έναν «διάδρομο τιμής» για τη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Κάθε κορδέλα έφερε μηνύματα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τη Μαρινέλλα, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική ιστορία της χώρας.