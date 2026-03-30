Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα αποκτήσει άμεσα πρόσβαση στον Ναό του Παναγίου Τάφου, μετά το περιστατικό της Κυριακής, όταν η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να εισέλθει για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων. Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα πλήρη και άμεση πρόσβαση στη Βασιλική του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι το Ισραήλ έχει ζητήσει από χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους πιστούς να «αποφεύγουν προσωρινά» την επίσκεψη στους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας. Όπως ανέφερε, «οι ιεροί τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ» έχουν γίνει στόχος «βαλλιστικών πυραύλων» από το Ιράν.

Αντιδράσεις από Εκκλησιαστικούς Φορείς

Σε κοινή ανακοίνωση, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων κατήγγειλαν ότι «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, οι ηγέτες της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να τελέσουν τη λειτουργία». Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι το περιστατικό συνιστά «σοβαρό προηγούμενο» και δείχνει «έλλειψη σεβασμού για τα συναισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ιερουσαλήμ».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα και ο Κουστωδός Φραντσέσκο Ιέλπο, επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους, «σταμάτησαν καθ’ οδόν και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω».

Μέτρα Ασφαλείας και Περιορισμοί

Μετά την έναρξη των πληγμάτων του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές επέβαλαν απαγόρευση μεγάλων συγκεντρώσεων. Οι περιορισμοί ισχύουν και για συναθροίσεις σε συναγωγές, εκκλησίες και τζαμιά, κυρίως στο αλ Άκσα – τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ – κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να συγκεντρώνονται δημοσίως έχει περιοριστεί περίπου στα 50.

Η αστυνομία του Ισραήλ αιτιολόγησε την απόφαση επικαλούμενη τη ρυμοτομία της Παλιάς Πόλης, «μιας περίπλοκης περιοχής» που δυσχεραίνει την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων σε περίπτωση επίθεσης, «θέτοντας σε πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Διευκρινίσεις από το Γραφείο του Νετανιάχου

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου στο X. Παράλληλα, σημείωσε ότι, καθώς ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας καταρτίζουν σχέδιο που θα επιτρέψει στους θρησκευτικούς ηγέτες να προσευχηθούν στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου τις επόμενες ημέρες.