Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατασκευάζει ένα «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης, το οποίο θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως καταφύγιο, κάτω από τη νέα αίθουσα χορού που έχει δώσει εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (…) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ουάσιγκτον μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα, παρουσιάζοντας τα σχέδια της νέας εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται ένα «καταφύγιο» σχεδιασμένο να προσφέρει προστασία από «drones κι οτιδήποτε άλλο».

Τον Οκτώβριο, ο πρώην μεσίτης είχε στείλει μηχανήματα έργου να κατεδαφίσουν μια ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να ανεγερθεί στη θέση της η νέα αίθουσα.

Η αίθουσα χορού, σύμφωνα με τα σχέδια, θα έχει χωρητικότητα έως και 1.000 ατόμων και θα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις ή επίσημα δείπνα προς τιμήν ξένων ηγετών. Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά στο φιλόδοξο έργο, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις.

Το σχέδιο αυτό, ένα από τα πιο φιλόδοξα που έχουν υλοποιηθεί στον Λευκό Οίκο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, συνεχώς επεκτείνεται και γίνεται ακριβότερο. Ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδιωτικών δωρεών, έχει αυξηθεί από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.