Η Τότεναμ διέκοψε τη συνεργασία της με τον Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος αποχώρησε από το Λονδίνο 44 ημέρες αφότου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Με μόλις 30 βαθμούς και ούσα στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το ενδεχόμενο του υποβιβασμού είναι υπαρκτό.

Τα «Σπιρούνια» βρίσκονται μόνο έναν βαθμό από την ζώνη του υποβιβασμού, για αυτό και ψάχνουν επομένως έναν προπονητή ο οποίος θα «σώσει» την κατηγορία και το καλοκαίρι θα έχει χρόνο να ανασυγκροτήσει την ομάδα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι είναι ο Νο1 υποψήφιος για να αναλάβει αυτόν τον δύσκολο ρόλο, αντικαθιστώντας στον πάγκο των «Spurs» τον Τούντορ.

Τι γράφουν στην Αγγλία για τον Ντε Τσέρμπι και την Τότεναμ

🚨👀 Talks between Roberto De Zerbi and Tottenham continue, as revaled. https://t.co/v1wtILemHb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 46χρονος Ιταλός είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κι αποχώρησε από τη Μαρσέιγ και αποτελεί στόχο κι άλλων ομάδων στην Ευρώπη.