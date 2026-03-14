Εφιαλτικό εξελίσσεται το ξεκίνημα του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ. Ο Κροάτης τεχνικός ανέλαβε την ομάδα στα μέσα Φεβρουαρίου, ωστόσο στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του στον πάγκο των Λονδρέζων μετρά ισάριθμες ήττες.

Ο Τούντορ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, ούτε να βελτιώσει το κλίμα στα αποδυτήρια. Αντίθετα, η Τότεναμ βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη Πρέμιερ Λιγκ, παλεύοντας πλέον για την αποφυγή του υποβιβασμού, μόλις έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του Europa League.

Με 29 βαθμούς στη βαθμολογία, η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας μόλις έναν βαθμό περισσότερο από τη Γουέστ Χαμ, εννέα αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Παρότι στη διοίκηση των «σπιρουνιών» υπάρχει έντονος προβληματισμός για το αν ο Τούντορ μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση, ο Κροάτης παραμένει στη θέση του. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο λόγος είναι ότι η Τότεναμ δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον κατάλληλο προπονητή για να αναλάβει την ομάδα.

Το πρόγραμμα πάντως δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Την Κυριακή (15/3) η Τότεναμ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λίβερπουλ, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει και η ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.