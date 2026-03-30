Μετά από 26 χρόνια, η Καλαμάτα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, ωστόσο θα πορευτεί με νέο προπονητή, καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στο «Metropolis», υπογραμμίζοντας ότι υπήρχαν παιχνίδια πίσω από την πλάτη του και ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίσει στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι όλη η πόλη ήθελε την παραμονή του.

Παρά την αποχώρησή του, ο Βοσνιάδης τόνισε ότι θα διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της Μαύρης Θύελλας, Γιώργο Πρασσά, ενώ επεσήμανε ότι με 1000 παιχνίδια στην καριέρα του δεν έχει να φοβηθεί την Σούπερ Λίγκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Περνούσαμε μία όμορφη περίοδο, αλλά έγινε ακόμα καλύτερη από τη στιγμή που σηκώσαμε το πρωτάθλημα και μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Είχαμε πολύ καλή εικόνα, όπως και ο Ηρακλής, αλλά θεωρώ πως αξίζαμε τη νίκη», είπε αρχικά.

Για την άνοδο: «Η Καλαμάτα το είχε ανάγκη και μετά από 26 χρόνια ήρθε η χαρά στην πόλη και είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ».

Για το ότι δεν θα πάει με την Καλαμάτα στη Stoiximan Super League: «Να βγάλουμε την ταμπέλα «δεν θέλει ο Βοσνιάδης». Είναι δυνατόν με κοντά 1.000 παιχνίδια σε πάγκους να φοβάμαι να πάω σε μία ομάδα στην πρώτη κατηγορία; Αν δεν μου αρέσουν οι συνθήκες, φεύγω.

Υπάρχουν συνθήκες που δεν βοηθούσαν στην παραμονή μου στην ομάδα της Καλαμάτας. Όλη η πόλη έλεγε να μείνει o προπονητής και μετά διέρρευσε ένα όνομα για την επόμενη χρονιά.

Έτσι, γρήγορα μάζεμα και φεύγουμε. Έναν χρόνο ολόκληρο δούλευαν πίσω από την πλάτη μου για την επόμενη χρονιά. Εμείς φύγαμε γεμάτοι και όχι πικραμένοι».

Για τη διοίκηση: «Οκτώ χρόνια η ομάδα με τη διοίκηση Πρασσά, με καλούς προπονητές ήταν ανέκδοτο. Είχε παίκτες, προπονητές πρώτης γραμμής και πολλά χρήματα. Γινόμαστε η επιλογή για να πετύχει, μία ομάδα που ήταν η καλύτερη όλη τη χρονιά , πήρε την άνοδο και το πρωτάθλημα.

Η συνταγή πέτυχε και τώρα κοιτάμε την επόμενή μας ομάδα που θα έχουμε φίλους μόνο. Με τον Πρασσά θα είμαστε φίλοι. Η δική μου κατάσταση είναι να βάζω δίπλα μου φίλους, όχι να βάζω κάποιον απέναντι.

Θέλουμε να πηγαίνουμε στην Καλαμάτα και να έχουμε φίλους. Με τον κύριο Πρασσά ζήτημα να είχαμε 10 φορές επικοινωνία όλο τον χρόνο. Ήταν μακριά, δεν ήθελα να ενοχλήσω και είχαμε μία άριστη συνεργασία».

Για τον Ηρακλή: «Μία ομάδα που ανεβαίνει χρειάζεται ενίσχυση. Αν θέλει να κρατήσει τον προπονητή να το κάνει, έναν Έλληνα προπονητή με προοπτική. Ο Ηρακλής θα έχει μεγαλύτερη πίεση και απαιτήσεις και εκεί ο Ηρακλής θα πρέπει να είναι έτοιμος για να προετοιμαστεί κατάλληλα καθώς δεν θα αγωνιστεί για να σωθεί. Θα πρέπει να τα πάει καλά».

Για τις φήμες αναδιάρθρωσης: «Αν πρέπει να κάνουν όντως αναδιάρθρωση, θα πρέπει να ανέβουν οι δεύτερες ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία και όχι να μην πέσουν δύο από τη μεγάλη κατηγορία».