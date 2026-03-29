Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα του νότιου ομίλου της Super League 2 και εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στη Stoiximan Super League έπειτα από 25 χρόνια. Λίγες ημέρες αργότερα, πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της, επικρατώντας του Ηρακλή με 1-0 και κατακτώντας το Super Cup.

Παρά τις επιτυχίες, ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει, με τον μεγαλομέτοχο Γιώργο Πρασσά να δρομολογεί σημαντικές αλλαγές. Μία από τις βασικές αποφάσεις αφορά την τεχνική ηγεσία, καθώς έχει επιλεγεί η κατεύθυνση της αλλαγής προπονητή. Ο Αλέκος Βοσνιάδης, εμφανώς δυσαρεστημένος, οδεύει προς λύση της συνεργασίας με την ομάδα.

Την ίδια στιγμή, εξελίξεις υπάρχουν και σε διοικητικό επίπεδο, με τον Γιώργο Βρέντζο να εξετάζει την επιστροφή του με ενεργό ρόλο στον σύλλογο. Παράλληλα, ο Ντανιέλ Μπατίστα βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση, με προοπτική να αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή.

Όσον αφορά τη θέση του προπονητή, στο προσκήνιο βρίσκεται ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, με τον οποίο ο Πρασσάς φέρεται θετικός να συνεργαστεί. Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις λόγω της περιορισμένης εμπειρίας του στη μεγάλη κατηγορία, γεγονός που κρατά ακόμη ανοιχτό το θέμα της τελικής επιλογής, με τον ισχυρό άνδρα της Καλαμάτας να εξετάζει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες λύσεις.