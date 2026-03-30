Εν αναμονή της απόφασης του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) για τον νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου, ο πρόεδρος της CAF, Πάτρικ Μοτσέπε, σε συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Ο Νοτιοαφρικάνος αξιωματούχος απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για τον καταλογισμό του Κυπέλλου στο Μαρόκο, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν συμφωνεί με καμία απόφαση και απλώς τηρεί το γράμμα του νόμου.

«Θα περιμένουμε την απόφασή τους. Με εξέπληξε που άκουσα ότι υποστήριξα μια απόφαση. Δεν σχολιάζουμε», δήλωσε.

« Αλλά σέβομαι την απόφαση που ελήφθη (από την επιτροπή εφέσεων, η οποία απονέμει στο Μαρόκο τη νίκη με 3-0 εξ ορισμού) , είτε συμφωνώ με αυτήν είτε όχι. Πρέπει να την εφαρμόσω. Η γνώμη μου δεν έχει καμία βαρύτητα», ανέφερε.

Patrice Motsepe, le président de la CAF, s’est retranché derrière le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour déterminer le vainqueur de la CAN 2026. Le Maroc et le Sénégal continuent donc de revendiquer le titre➡️ https://t.co/cEEKkDCrye pic.twitter.com/PhqRN1aqCQ — L’Équipe (@lequipe) March 30, 2026

Ο πρόεδρος της CAF, με αυτές τις δηλώσεις, θέλησε να κατευνάσει το τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες, διατηρώντας ουδέτερη στάση μέχρι να αποφανθεί η αθλητική δικαιοσύνη.