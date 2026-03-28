Η Σενεγάλη κοντράρεται το Σάββατο το απόγευμα (18:00) με το Περού σε φιλική αναμέτρηση στο Παρίσι , σε ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει πανηγυρικό χαρακτήρα για τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα», τα οποία γιορτάζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, παρά το γεγονός ότι η CAF έχει απονείμει τον τίτλο στο Μαρόκο στα χαρτιά.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, καθώς η αφρικανική ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει και τη νέα της φανέλα. Αυτό που έχει τραβήξει τα βλέμματα είναι η παρουσία δύο αστεριών πάνω από το εθνόσημο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία της Σενεγάλης είχε ξεκαθαρίσει ότι στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο θα χρησιμοποιηθεί εμφάνιση με ένα αστέρι, η οποία μάλιστα είχε σχεδιαστεί από το 2025. Παράλληλα, είχε επισημανθεί πως η εκδοχή με τα δύο αστέρια θα ήταν διαθέσιμη αργότερα, πιθανότατα από το φθινόπωρο.

Την ίδια ώρα, το «Stade de France» αναμένεται κατάμεστο, με περίπου 80.000 φιλάθλους να δίνουν το «παρών». Παράλληλα, η Σενεγάλη συνεχίζει τη νομική της μάχη, έχοντας προσφύγει στο CAS, περιμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης, με ενδείξεις αισιοδοξίας για δικαίωση να έχουν ήδη εκφραστεί από πλευράς διαιτητικού δικαστηρίου.